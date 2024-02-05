Diskalifiye Olabilir! Survivor Ada Konseyinde Yarışmacılar Birbirine Girdi, Çığlıklar Susmadı!
Diskalifiye Olabilir! Survivor Ada Konseyinde Yarışmacılar Birbirine Girdi, Çığlıklar Susmadı!
Survivor All Star'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında Yunus Emre ve Mustafa Kemal'in birbirine girdiği anlar yayınlandı. Görüntülerin kesildiği fragmanda çığlıklar susmadı.
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Survivor All Star başladığı ilk günden itibaren kavgasız bir program izleyemedik. Turabi, Poyraz, Ogeday, Nagihan ve Yunus Emre kavgaların başını çeken isimlerden.
Son olarak da yine Yunus Emre ve Poyraz arasında gerginlik yaşandı. Oyuna çıktıklarında Poyraz'ın kazandıktan sonra yaptığı sevinç ve söylemlere takılan Yunus Emre Poyraz'a tepki gösterdi.
Kendisine seçme hakkı da verilmediğini belirten Yunus Emre, ağzına geleni hem takım arkadaşlarına hem de karşı takıma söyledi. Yeni bölüm fragmanında Yunus Emre'nin Mustafa Kemal'le kavga ettiği görüldü.
Çığlıkların havada uçuştuğu fragmanda kavga görüntüleri yayınlanmadı. Yeni bölümde yayınlanır mı bilemiyoruz. Yunus Emre'nin de diskalifiye olma ihtimali olabilir.
Seyirciler de şok içerisinde durumu yorumladı.
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