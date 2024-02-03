Survivor Damla Can'ın Yıllar Önceki Tuvalet Skandalı Herkesin Ağzını Açık Bıraktı!
Survivor Damla Can'ın Yıllar Önceki Tuvalet Skandalı Herkesin Ağzını Açık Bıraktı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=4f6Yt...
Survivor'ın en çok sevilen yarışmacılarından biri olan Damla Can'ın yıllar önce gece kulübünde tuvalet sırası beklerden bir kadını tekme tokat dövdüğü ortaya çıktı.
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Survivor'ın en güzel ve başarılı kadın yarışmacılarından biri olan Damla Can, All Star'da da dikkat çekmeyi başardı.
Damla Can'ı sakin, oyunlara odaklanan ve birçok kişiyle anlaşabilen sorunsuz bir yarışmacı olarak biliyoruz.
Fakat gerçek hiç de öyle değilmiş! Yıllar önce Damla Can'ın tuvalette bir kadını dövdüğü ortaya çıktı.
BiPlayTV isimli YouTube kanalında Ertem Şener'in sunduğu 'Sorgu Odası' programında Çeşme'de bir kadını tekme tokat dövdüğünü itiraf etmiş.
Damla Can, olayı şöyle anlatmış: "Ben haklıydım. Tuvalet sırasındaydım. Sonra beni ittirdi önüme geçti. Ben ‘Herkes burada sıra bekliyor. İstersen sen de sıraya geç’ dedim. Sonra kötü cümleler sarf etmeye başladı. Bir daha aynısını yaptı. Benim damarıma basınca da ben de bazen kendim olamıyorum."
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O anları buradan izleyebilirsiniz:
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