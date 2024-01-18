Gerginlik Adadan Taştı! Bu Sefer de Survivor Yarışmacıları Merve Aydın ve Seda Ocak'ın Eşleri Atıştı!
Gerginlik Adadan Taştı! Bu Sefer de Survivor Yarışmacıları Merve Aydın ve Seda Ocak'ın Eşleri Atıştı!
Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2024 All Star tüm hızıyla devam ediyor. Kaosun bir an bile dinlediği heyecan dolu yarışmada bu sefer yarışmacılar diğer ülkedeki eşleri birbirine girdi. Merve Aydın ve Seda Ocak'ın eşleri sosyal medya üzerinden atıştı.
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MasterChef Türkiye final yaptıktan sonra yepyeni bir sezona başlayan Survivor All Star 2024'te sular durulmuyor.
Fenomen yarışmada yine heyecan dolu anlara şahit olduk. Ödül oyunu için sahaya çıkan Merve Aydın, Seda Ocak'la girdiği yarışı kaybettikten sonra çok sinirlendi.
Çok öfkelenen Merve Aydın, adaya döndükleri zaman herkesle konuşacağını yüksek bir sesle söyledi. Hemen ardından Gizem Memiç ve Seda Aktuğlu yarışırken Turabi ve Hakan arasında tansiyon yükseldi.
Adada ortalık karışınca iki yarışmanın en büyük destekçisi olan eşleri arasında da bir anda gerilim yaşanmaya başladı.
Her şey, performansı ve hareketleriyle adının en dikkat çeken isimlerinden olan Seda Ocak'ın eşi Yasin Ocak'ın eşinin paylaşımıyla başladı.
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Yasin Ocak "Nefesimi seçiyorsan sonucuna katlanırsın" diyerek Merve Aydın'a taş attı.
Bu paylaşımın ardından sessiz kalmayan kişi de elbette ki Merve Aydın'ın eşi Mehmet Akif Filiz oldu.
Yılmaz, eşine gönderme yapan Ocak'a "Belli ki birileri Merve'nin başarısından rahatsız oluyor. Bizim daha çok yapacak işlerimiz var. Günlük politikalara vakit ayıramayız." diyerek karşılık verdi.
Konu burada da kapanmadı. Bir baktık ki bu paylaşımdan sonra bir kez daha sosyal medyaya sarılan Yasin Ocak "Ağlayacaksan oynama" ifadelerini kullandı.
Yılmaz bunun ardından "'Basit insan dengini, derin insan kendini arar.' Biz kendimize, hedeflerimize bakalım... Biz yolumuza odaklanalım" dedi.
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