Gerginlik Adadan Taştı! Bu Sefer de Survivor Yarışmacıları Merve Aydın ve Seda Ocak'ın Eşleri Atıştı!

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2024 All Star tüm hızıyla devam ediyor. Kaosun bir an bile dinlediği heyecan dolu yarışmada bu sefer yarışmacılar diğer ülkedeki eşleri birbirine girdi. Merve Aydın ve Seda Ocak'ın eşleri sosyal medya üzerinden atıştı.