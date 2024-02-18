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İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
18.02.2024 - 15:31

Çektikleri birbirinden acayip fotoğraflarla hepimizin beynini yakan 15 kişiyi sizler için derleyelim dedik. Bakalım içlerinden sizi en çok şaşırtan hangisi olacak... Detaylar içeriğimizde.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/confusing_pe...
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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...

2. Kablonun gölgesiyle gerçeği bambaşka duruyor.

2. Kablonun gölgesiyle gerçeği bambaşka duruyor.

3. Köpkeler de kedi olmaya özenmiş.

3. Köpkeler de kedi olmaya özenmiş.

4. Gerçeği nasıl anlayamadım.

4. Gerçeği nasıl anlayamadım.

5. Aklım çıktı şu an gerçekten.

5. Aklım çıktı şu an gerçekten.
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6. "Havada durdum şahitlerim var."

6. "Havada durdum şahitlerim var."

7. Siz ilk baktığınızda ne görüyorsunuz?

7. Siz ilk baktığınızda ne görüyorsunuz?

8. Animasyon karakteri gibi duruyor.

8. Animasyon karakteri gibi duruyor.

9. 😱😱😱

9. 😱😱😱

10. Yansımada X-ray görüntüsü oluşmuş sanki...

10. Yansımada X-ray görüntüsü oluşmuş sanki...
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11. Çok tatlı bir fotoğraf olmuş.

11. Çok tatlı bir fotoğraf olmuş.

12. Ayna değil pencere...

12. Ayna değil pencere...

13. Haftaya görüşmek üzere.👋

13. Haftaya görüşmek üzere.👋

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