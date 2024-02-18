İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
Kaynak: https://www.reddit.com/r/confusing_pe...
Çektikleri birbirinden acayip fotoğraflarla hepimizin beynini yakan 15 kişiyi sizler için derleyelim dedik. Bakalım içlerinden sizi en çok şaşırtan hangisi olacak... Detaylar içeriğimizde.👇
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. Kablonun gölgesiyle gerçeği bambaşka duruyor.
3. Köpkeler de kedi olmaya özenmiş.
4. Gerçeği nasıl anlayamadım.
5. Aklım çıktı şu an gerçekten.
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6. "Havada durdum şahitlerim var."
7. Siz ilk baktığınızda ne görüyorsunuz?
8. Animasyon karakteri gibi duruyor.
9. 😱😱😱
10. Yansımada X-ray görüntüsü oluşmuş sanki...
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11. Çok tatlı bir fotoğraf olmuş.
12. Ayna değil pencere...
13. Haftaya görüşmek üzere.👋
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