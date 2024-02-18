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Paçalarından Eril Enerji Akan Kerimcan Durmaz Rolden Çıkamayınca Mesaj Yazarken Kendini Kaybetti!

Paçalarından Eril Enerji Akan Kerimcan Durmaz Rolden Çıkamayınca Mesaj Yazarken Kendini Kaybetti!

Kerimcan Durmaz
Effy
Effy - Onedio Editörü
18.02.2024 - 16:46

Son zamanlarda eril enerji ataklarıyla kafaları karıştıran Kerimcan Durmaz, rolden bir türlü çıkamayınca mesaj yazarken dahi kendini kaybetti! 👇

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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ı tanımayan yok: Malum kendisi olaylarla dolu bir isim!

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ı tanımayan yok: Malum kendisi olaylarla dolu bir isim!

Her hareketi ve her lafıyla konuşulmayı başaran Kerimcan, sosyal medyanın adeta nabzını tutuyor.

Her hareketi ve her lafıyla konuşulmayı başaran Kerimcan, sosyal medyanın adeta nabzını tutuyor.

Şarkılarıyla olsun, çektiği vloglarla olsun her alanda adından söz ettiren Kerimcan Durmaz'ın eline her iş yakışıyor diyebiliriz.

Şarkılarıyla olsun, çektiği vloglarla olsun her alanda adından söz ettiren Kerimcan Durmaz'ın eline her iş yakışıyor diyebiliriz.

Son zamanlarda herkesin favoirisi Kerimcan, 'eril Kerimcan' oldu da diyebiliriz...

Son zamanlarda herkesin favoirisi Kerimcan, 'eril Kerimcan' oldu da diyebiliriz...

Son zamanlar eril enerjisi tavan yapan Kerimcan Durmaz, bu hallerini çok sevmiş olacak ki bir türlü rolden çıkamıyor!

Son zamanlar eril enerjisi tavan yapan Kerimcan Durmaz, bu hallerini çok sevmiş olacak ki bir türlü rolden çıkamıyor!
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En son Kerimcan, Samet Liçina ile mesajlaşırken eril enerjisini dizginleyemedi...

En son Kerimcan, Samet Liçina ile mesajlaşırken eril enerjisini dizginleyemedi...

Kendisini spor yaptığı için "Go girl" diye destekleyen Samet Liçina'ya "Ne girlü lan" diye kızan Kerimcan, üstüne tespih emojilerini de eksik etmedi. 😅

Kendisini spor yaptığı için "Go girl" diye destekleyen Samet Liçina'ya "Ne girlü lan" diye kızan Kerimcan, üstüne tespih emojilerini de eksik etmedi. 😅

Samet Liçina'nın sticker'lı cevabı ise kendisini bile şaşırttı.

Kerimcan Durmaz'dan gelen eril enerji atakları her seferinde takipçilerini gülümsetmeyi başarıyor!

Kerimcan Durmaz'dan gelen eril enerji atakları her seferinde takipçilerini gülümsetmeyi başarıyor!

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Doğrudur paçalarından birşeyler aktığını biliyorum ama eril enerji değil başka bir şey ....