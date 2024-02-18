Paçalarından Eril Enerji Akan Kerimcan Durmaz Rolden Çıkamayınca Mesaj Yazarken Kendini Kaybetti!
Paçalarından Eril Enerji Akan Kerimcan Durmaz Rolden Çıkamayınca Mesaj Yazarken Kendini Kaybetti!
Son zamanlarda eril enerji ataklarıyla kafaları karıştıran Kerimcan Durmaz, rolden bir türlü çıkamayınca mesaj yazarken dahi kendini kaybetti! 👇
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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ı tanımayan yok: Malum kendisi olaylarla dolu bir isim!
Her hareketi ve her lafıyla konuşulmayı başaran Kerimcan, sosyal medyanın adeta nabzını tutuyor.
Şarkılarıyla olsun, çektiği vloglarla olsun her alanda adından söz ettiren Kerimcan Durmaz'ın eline her iş yakışıyor diyebiliriz.
Son zamanlarda herkesin favoirisi Kerimcan, 'eril Kerimcan' oldu da diyebiliriz...
Son zamanlar eril enerjisi tavan yapan Kerimcan Durmaz, bu hallerini çok sevmiş olacak ki bir türlü rolden çıkamıyor!
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En son Kerimcan, Samet Liçina ile mesajlaşırken eril enerjisini dizginleyemedi...
Kendisini spor yaptığı için "Go girl" diye destekleyen Samet Liçina'ya "Ne girlü lan" diye kızan Kerimcan, üstüne tespih emojilerini de eksik etmedi. 😅
Kerimcan Durmaz'dan gelen eril enerji atakları her seferinde takipçilerini gülümsetmeyi başarıyor!
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Doğrudur paçalarından birşeyler aktığını biliyorum ama eril enerji değil başka bir şey ....