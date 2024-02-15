İrem Derici Konserde Sevgilisine Yanaşan Dinleyiciye Ayar Verince 'En Aşık Sensin!' Yorumları Geldi
İrem Derici Konserde Sevgilisine Yanaşan Dinleyiciye Ayar Verince 'En Aşık Sensin!' Yorumları Geldi
Müziğiyle olduğu kadar aşk hayatıyla da magazinin mercek altında tuttuğu isimlerden biri olan İrem Derici, konserde manitasına yaklaşan bir hayranına böyle ayar verdi! Bakalım 👇
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Her şarkısıyla zirveye oynayan İrem Derici'yi hepimiz tanıyoruz ve dinliyoruz!
Ayrıca kendisini iyi tanıyanlar bilir ki oldukça hareketli bir aşk hayatı var: Bu yüzden sıklıkla magazin gündeminde de yer alıyor...
Şimdilerde Gökhan Fırat'la beraber olan İrem Derici alışkın olduğumuz üzere yine çok aşık!
Sosyal medya paylaşımlarına seri başlayan ve yurtdışı tatillerine bile çıkan Derici'nin gözü yeni aşkından başkasını görmüyor desek yalan olmaz.
Öylesine bir aşk düşünün ki, sahnede şarkı söylerken dahi yanından gelip geçeni kolaçan ediyor.
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Konser veren Derici, sevgilisine yaklaşan kadını sahneden uyararak "Benim manitaya yaklaşma!” uyarısında bulundu.
Pop Bizde tarafından paylaşılan videoda "Benim manitaya çok yaklaşmazsan iyi olur. Gökhan’a sinek bile değdiğinde bile sinirim bozuluyor" ifadelerini kullandı.
Yorumlar da gecikmedi. 👇
İrem Derici ise 'Yok canım ne kıskançlığı…' şeklinde kendini savundu.
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