Maç İzlemeye Milyon Liralık Takıları Takıp Takıştırıp Giden Blake Lively Lüksün Ayarını Kaçırdı
Maç İzlemeye Milyon Liralık Takıları Takıp Takıştırıp Giden Blake Lively Lüksün Ayarını Kaçırdı
Kaynak: https://pagesix.com/2024/02/11/style/...
Zenginliğin kitabını yazan Blake Lively ömrü hayatımızda göremeyeceğimiz takıları maç izlemeye giderken taktı! Lüksün ayarını kaçıran ünlü oyuncunun kombinine gelin şöyle bir bakalım... 👇
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Çoğumuzun 'Gossip Girl' ile hatırladığı Blake Lively'yi tanıyanlarınız vardır.
Aynı zamanda kendi gibi oyuncu olan eşi Ryan Reynolds ile olan evliliğiyle herkesi imrendiren birisi kendisi. 🧿
Ancak bugünkü konumuz lüksün ayarını baya kaçırması... Hatırlayanlarınız vardır; Blake Lively arkadaşları Taylor Swift ve Ice Spice ile SuperBowl maçını izlemeye gitmişti.
Kendisinin eşıfmanlı kombinine acımasız benzetmeler yapılsa da, bu kombinin değerini duyunca küçük dilinizi yutma noktasına geleceksiniz!
Maç izlemeye giderken bulduğu tüm takıları takıp takıştıran Lively'nin üzerinde yarım milyon dolar değerinde mücevher taşıdığını biliyor muydunuz?
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Gelin güzel oyuncunun taktığı takılardan birkaçına yakından şöyle bir bakalım...
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Page Six tarafından Blake Lively'nin üzerinde toplamda 469 bin dolar değerinde mücevher olduğu bildirildi.
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