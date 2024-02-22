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Panathinaikos Taraftarının Fatih Terim Sevgisini Yunan Mitolojisiyle Anlattığı Paylaşım Çok Beğenildi

Panathinaikos Taraftarının Fatih Terim Sevgisini Yunan Mitolojisiyle Anlattığı Paylaşım Çok Beğenildi

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 13:27

Panathinaikos ile PAOK arasında oynanan Yunanistan Kupası yarı final ikinci maçında mucizevi bir şekilde geri dönüşe imza atan Fatih Terim'in öğrencileri finale yükselmeyi başardı. Yunanlar ise Fatih Terim hakkında yaptıkları paylaşımlarla yüzleri gülümsetti.

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Nefesleri kesen Yunanistan Kupası yarı final maçında Panathinaikos rakibi PAOK'u penaltılarla elemeyi başararak finale yükseldi.

Nefesleri kesen Yunanistan Kupası yarı final maçında Panathinaikos rakibi PAOK'u penaltılarla elemeyi başararak finale yükseldi.

Son dakikada kazanan Fatih Terim için yazılanlara içeriğimizde bahsetmiştik👇

Fatim Terim'in "Panathinaikos bitti diyene kadar bitmemiştir" sözünün ardından Yunanların paylaşımlarına birlikte göz atalım.

Fatim Terim'in "Panathinaikos bitti diyene kadar bitmemiştir" sözünün ardından Yunanların paylaşımlarına birlikte göz atalım.

"Bu gece, itiraf etmeliyim, Fatih Terim MASTERCLASS! Aferin koç"

"Bu gece, itiraf etmeliyim, Fatih Terim MASTERCLASS! Aferin koç"
twitter.com

"Bu şapkayı nereden bulabilirim, İmparator Fatih Terim"

"Bu şapkayı nereden bulabilirim, İmparator Fatih Terim"
twitter.com

"Panathinaikos bitti diyene kadar bitmemiştir"

"Panathinaikos bitti diyene kadar bitmemiştir"
twitter.com
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"Şik Şak şok çünkü körler sağırlar birbirini ağırlar Lucescu'nun hileci olduğunu anladılar, şimdi git onlara uzatmalarda Terim'in stopersiz oynatarak ve 4 kez sistem değiştirerek takımı sahaya sürmeyi başardığını anlat"

"Şik Şak şok çünkü körler sağırlar birbirini ağırlar Lucescu'nun hileci olduğunu anladılar, şimdi git onlara uzatmalarda Terim'in stopersiz oynatarak ve 4 kez sistem değiştirerek takımı sahaya sürmeyi başardığını anlat"
twitter.com

"Yunan mitolojisinde Zeus, karısı Hera'yı dünyanın en güzel kadınlarıyla aldatmıştır. Ancak Hera'nın kendisini daha güçlü bir tanrıyla, Fatih Terim'le aldattığını bilmiyordu."

"Yunan mitolojisinde Zeus, karısı Hera'yı dünyanın en güzel kadınlarıyla aldatmıştır. Ancak Hera'nın kendisini daha güçlü bir tanrıyla, Fatih Terim'le aldattığını bilmiyordu."
twitter.com

Üstteki paylaşıma gelen yorumlar ise şöyleydi👇

Üstteki paylaşıma gelen yorumlar ise şöyleydi👇
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