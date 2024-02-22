Panathinaikos Taraftarının Fatih Terim Sevgisini Yunan Mitolojisiyle Anlattığı Paylaşım Çok Beğenildi

Panathinaikos ile PAOK arasında oynanan Yunanistan Kupası yarı final ikinci maçında mucizevi bir şekilde geri dönüşe imza atan Fatih Terim'in öğrencileri finale yükselmeyi başardı. Yunanlar ise Fatih Terim hakkında yaptıkları paylaşımlarla yüzleri gülümsetti.