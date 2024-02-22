Panathinaikos Taraftarının Fatih Terim Sevgisini Yunan Mitolojisiyle Anlattığı Paylaşım Çok Beğenildi
Panathinaikos Taraftarının Fatih Terim Sevgisini Yunan Mitolojisiyle Anlattığı Paylaşım Çok Beğenildi
Panathinaikos ile PAOK arasında oynanan Yunanistan Kupası yarı final ikinci maçında mucizevi bir şekilde geri dönüşe imza atan Fatih Terim'in öğrencileri finale yükselmeyi başardı. Yunanlar ise Fatih Terim hakkında yaptıkları paylaşımlarla yüzleri gülümsetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Nefesleri kesen Yunanistan Kupası yarı final maçında Panathinaikos rakibi PAOK'u penaltılarla elemeyi başararak finale yükseldi.
Fatim Terim'in "Panathinaikos bitti diyene kadar bitmemiştir" sözünün ardından Yunanların paylaşımlarına birlikte göz atalım.
"Bu gece, itiraf etmeliyim, Fatih Terim MASTERCLASS! Aferin koç"
"Bu şapkayı nereden bulabilirim, İmparator Fatih Terim"
"Panathinaikos bitti diyene kadar bitmemiştir"
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Şik Şak şok çünkü körler sağırlar birbirini ağırlar Lucescu'nun hileci olduğunu anladılar, şimdi git onlara uzatmalarda Terim'in stopersiz oynatarak ve 4 kez sistem değiştirerek takımı sahaya sürmeyi başardığını anlat"
"Yunan mitolojisinde Zeus, karısı Hera'yı dünyanın en güzel kadınlarıyla aldatmıştır. Ancak Hera'nın kendisini daha güçlü bir tanrıyla, Fatih Terim'le aldattığını bilmiyordu."
Üstteki paylaşıma gelen yorumlar ise şöyleydi👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda