Avrupa'ya Veda Eden Galatasaray'da Zaha'nın Prag Maçından Islık Çalarak Ayrılması Aidiyetini Sorgulattı
Avrupa'ya Veda Eden Galatasaray'da Zaha'nın Prag Maçından Islık Çalarak Ayrılması Aidiyetini Sorgulattı
Galatasaray'ın yıldız ismi Wilfried Zaha'nın Sparta Prag maçının ardından takım otobüsüne ıslık çalarak ilerlemesi, sosyal medyada en çok konuşulanlardan biri haline geldi. Bu anlar, bazı taraftarların tepkisine neden oldu.
Kaynak: Sportcell
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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçı 3-2 kazanan Galatasaray, deplasmandaki ikinci maçta rakibine 4-1'lik skorla mağlup oldu.
Beklenmedik bir sonuçla kupaya edilen veda, bazı futbolcuların performansı eleştirilere neden oldu.
Sarı-kırmızılıların yıldızı Wilfried Zaha'nın stadyumdan ayrılış anları, gündeme geldi.
İşte o anlar ve taraftarların tepkileri 👇
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