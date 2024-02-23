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Avrupa'ya Veda Eden Galatasaray'da Zaha'nın Prag Maçından Islık Çalarak Ayrılması Aidiyetini Sorgulattı

Avrupa'ya Veda Eden Galatasaray'da Zaha'nın Prag Maçından Islık Çalarak Ayrılması Aidiyetini Sorgulattı

galatasaray
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
23.02.2024 - 10:57

Galatasaray'ın yıldız ismi Wilfried Zaha'nın Sparta Prag maçının ardından takım otobüsüne ıslık çalarak ilerlemesi, sosyal medyada en çok konuşulanlardan biri haline geldi. Bu anlar, bazı taraftarların tepkisine neden oldu. 

Kaynak: Sportcell 

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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçı 3-2 kazanan Galatasaray, deplasmandaki ikinci maçta rakibine 4-1'lik skorla mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçı 3-2 kazanan Galatasaray, deplasmandaki ikinci maçta rakibine 4-1'lik skorla mağlup oldu.

Bu sonuçla, temsilcimiz Avrupa'ya veda etti.

Beklenmedik bir sonuçla kupaya edilen veda, bazı futbolcuların performansı eleştirilere neden oldu.

Beklenmedik bir sonuçla kupaya edilen veda, bazı futbolcuların performansı eleştirilere neden oldu.

Özellikle teknik direktör Okan Buruk'un tercihleri, etkisini gösteremedi.

Sarı-kırmızılıların yıldızı Wilfried Zaha'nın stadyumdan ayrılış anları, gündeme geldi.

Sarı-kırmızılıların yıldızı Wilfried Zaha'nın stadyumdan ayrılış anları, gündeme geldi.

31 yaşındaki futbolcunun ıslık çaldığı görüldü.

İşte o anlar ve taraftarların tepkileri 👇

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