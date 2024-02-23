Avrupa'ya Veda Eden Galatasaray'da Zaha'nın Prag Maçından Islık Çalarak Ayrılması Aidiyetini Sorgulattı

Galatasaray'ın yıldız ismi Wilfried Zaha'nın Sparta Prag maçının ardından takım otobüsüne ıslık çalarak ilerlemesi, sosyal medyada en çok konuşulanlardan biri haline geldi. Bu anlar, bazı taraftarların tepkisine neden oldu.

Kaynak: Sportcell