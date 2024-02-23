"Çek Aslanı Türk Etine Aç" Pankartı Açan Sparta Prag'ın Galatasaray Maçından Sonraki Paylaşımları Tepki Çekti
"Çek Aslanı Türk Etine Aç" Pankartı Açan Sparta Prag'ın Galatasaray Maçından Sonraki Paylaşımları Tepki Çekti
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Sparta Prag tribünlerinde “Çek aslanı, Türk etine aç” pankartı açılması tepkilerin odağındaydı. Temsilcimiz Galatasaray'ı 4-1 yenerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Sparta Prag, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki çekti.
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Dün gece oynanan karşılaşmada Sparta Prag tribünlerinde "Çek aslanı Türk etine aç" pankartı açılmıştı.
Pankarta tepkiler devam ederken Sparta Prag takımı sosyal medya hesabından Galatasaray paylaşımları yapmaya devam etti.
İki rakibini de 4-1 geçtiklerini hatırlattıkları görselin ardından film sahnelerini kesen Prag tarafı Galatasaray ile ilgili paylaşımlarımlarına devam etti.
Sparta Prag'ın paylaşımları tepki çekti.
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