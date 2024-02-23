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"Çek Aslanı Türk Etine Aç" Pankartı Açan Sparta Prag'ın Galatasaray Maçından Sonraki Paylaşımları Tepki Çekti

"Çek Aslanı Türk Etine Aç" Pankartı Açan Sparta Prag'ın Galatasaray Maçından Sonraki Paylaşımları Tepki Çekti

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 10:47

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Sparta Prag tribünlerinde “Çek aslanı, Türk etine aç” pankartı açılması tepkilerin odağındaydı. Temsilcimiz Galatasaray'ı 4-1 yenerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Sparta Prag, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki çekti.

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Dün gece oynanan karşılaşmada Sparta Prag tribünlerinde "Çek aslanı Türk etine aç" pankartı açılmıştı.

Dün gece oynanan karşılaşmada Sparta Prag tribünlerinde "Çek aslanı Türk etine aç" pankartı açılmıştı.

Pankarta tepkiler devam ederken Sparta Prag takımı sosyal medya hesabından Galatasaray paylaşımları yapmaya devam etti.

Pankarta tepkiler devam ederken Sparta Prag takımı sosyal medya hesabından Galatasaray paylaşımları yapmaya devam etti.
twitter.com

İki rakibini de 4-1 geçtiklerini hatırlattıkları görselin ardından film sahnelerini kesen Prag tarafı Galatasaray ile ilgili paylaşımlarımlarına devam etti.

İki rakibini de 4-1 geçtiklerini hatırlattıkları görselin ardından film sahnelerini kesen Prag tarafı Galatasaray ile ilgili paylaşımlarımlarına devam etti.
twitter.com

Sparta Prag'ın paylaşımları tepki çekti.

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