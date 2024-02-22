Galatasaray'ın Avrupa Macerası Bitti: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne Veda Etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçına deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag'a 4-1'lik skorla yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Sarı kırmızılı takım İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazanmıştı.