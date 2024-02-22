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Galatasaray'ın Avrupa Macerası Bitti: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne Veda Etti

Galatasaray'ın Avrupa Macerası Bitti: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne Veda Etti

galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
23.02.2024 - 01:00 Son Güncelleme: 23.02.2024 - 01:07

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçına deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag'a 4-1'lik skorla yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Sarı kırmızılı takım İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazanmıştı. 

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında İstanbul'da 3-2 yendiği Çekya ekibi Sparta Prag ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında İstanbul'da 3-2 yendiği Çekya ekibi Sparta Prag ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmadan 4-1'lik skorla yenik ayrılan sarı kırmızılı takım ilk maçta aldığı avantajı kullanamadı ve UEA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Karşılaşmadan 4-1'lik skorla yenik ayrılan sarı kırmızılı takım ilk maçta aldığı avantajı kullanamadı ve UEA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Sarı kırmızılı takımın tek golü 16. dakikada Abdülkerim Bardakçı'dan geldi.

Sarı kırmızılı takımın tek golü 16. dakikada Abdülkerim Bardakçı'dan geldi.

Galatasaray'da Kaan Ayhan 70. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray'da Kaan Ayhan 70. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
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