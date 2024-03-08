TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan Heykel Açılışında Eda Erdem'e: 'Adam Gibi Adam'

Fenerbahçe ve Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın bugün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde heykeli dikildi.
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Heykelin açılış töreni ise Ülker Stadyumu'nda yapılırken, törende Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yöneticisi Simla Türker Bayazıt ve heykeltraş Pınar Öktem Doğan da yer aldı.
Törende konuşma yapan, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ Mehmet Akif Üstündağ ise Eda Erdem'den, "Kaptan gibi kaptan, adam gibi adam" sözleriyle bahsetti.
İşte o anlar: 👇
Eda Erdem'in açılışı yapılan o heykeli: 👇
Törende bir konuşma yapan Eda Erdem Dündar'ın açıklamaları şöyle:👇
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Törende konuşan bir diğer isim ise Ali Koç oldu, Koç'un açıklamaları ise şöyle: 👇
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