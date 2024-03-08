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TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan Heykel Açılışında Eda Erdem'e: 'Adam Gibi Adam'

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan Heykel Açılışında Eda Erdem'e: 'Adam Gibi Adam'

Ali Koç Fenerbahçe Filenin Sultanları
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 12:00

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Fenerbahçe ve Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın bugün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde heykeli dikildi.

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Heykelin açılış töreni ise Ülker Stadyumu'nda yapılırken, törende Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yöneticisi Simla Türker Bayazıt ve heykeltraş Pınar Öktem Doğan da yer aldı.

Heykelin açılış töreni ise Ülker Stadyumu'nda yapılırken, törende Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yöneticisi Simla Türker Bayazıt ve heykeltraş Pınar Öktem Doğan da yer aldı.

Törende konuşma yapan, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ Mehmet Akif Üstündağ ise Eda Erdem'den, "Kaptan gibi kaptan, adam gibi adam" sözleriyle bahsetti.

Törende konuşma yapan, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ Mehmet Akif Üstündağ ise Eda Erdem'den, "Kaptan gibi kaptan, adam gibi adam" sözleriyle bahsetti.

İşte o anlar: 👇

Eda Erdem'in açılışı yapılan o heykeli: 👇

Törende bir konuşma yapan Eda Erdem Dündar'ın açıklamaları şöyle:👇

Törende bir konuşma yapan Eda Erdem Dündar'ın açıklamaları şöyle:👇

'Sevgili Fenerbahçe taraftarları... Ne zaman hayatımda ters giden bir şey olsa, beni üzen bir şey olsa kafamı kaldırıp tribünlere bakmam yeterdi bana. Sizlerden aldığım güç ile Fenerbahçe'ye her şeyimi adadım. İyi günlerimiz oldu, kötü günlerimiz oldu ama her zaman salonlardan başımız dik ayrıldık. Bana öyle bir şey armağan ettiniz ki, kendimi ne zaman kötü hissetsem bu heykele bakacağım ve kulaklarımda 'Ne kaptanlar geldi, ne kaptanlar geçti' bestesi yankılanacak. İyi ki Fenerbahçeliyiz.'

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Törende konuşan bir diğer isim ise Ali Koç oldu, Koç'un açıklamaları ise şöyle: 👇

Törende konuşan bir diğer isim ise Ali Koç oldu, Koç'un açıklamaları ise şöyle: 👇

'Bu gördüğünüz alan, diğer bütün heykellerimizin toplanacağı alan. Bir tane boş kaide var, oraya kimin heykelinin geleceğini şu an söylemek istemiyorum. İstişare edeceğiz. Şu kadarını söyleyeyim; tarihimizin erken dönem isimlerinden birisi olacak.'

'Böyle özel bir günde Fenerbahçe'mizin ve ülkemizin yıldızı olan Eda Erdem'in heykelinin açılış töreninde burada buluştuk. Eda Erdem sadece sahada sergilediği üstün performansıyla değil, aynı zaman karakteriyle de Türk sporu için önemli bir rol modelidir. Tam 16 yıldır formamızı taşıyor.'

Kaynak: NTV

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