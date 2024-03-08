TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan Heykel Açılışında Eda Erdem'e: 'Adam Gibi Adam'

'Bu gördüğünüz alan, diğer bütün heykellerimizin toplanacağı alan. Bir tane boş kaide var, oraya kimin heykelinin geleceğini şu an söylemek istemiyorum. İstişare edeceğiz. Şu kadarını söyleyeyim; tarihimizin erken dönem isimlerinden birisi olacak.'

'Böyle özel bir günde Fenerbahçe'mizin ve ülkemizin yıldızı olan Eda Erdem'in heykelinin açılış töreninde burada buluştuk. Eda Erdem sadece sahada sergilediği üstün performansıyla değil, aynı zaman karakteriyle de Türk sporu için önemli bir rol modelidir. Tam 16 yıldır formamızı taşıyor.'

Kaynak: NTV