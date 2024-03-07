Galatasaray'ın Japon Voleybolcusu Tashiro'nun Beşiktaş Galibiyetini Kutladığı Eğlenceli Anlar
Galatasaray'ın Japon Voleybolcusu Tashiro'nun Beşiktaş Galibiyetini Kutladığı Eğlenceli Anlar
Vodafone Sultanlar Ligi 24. haftasında Beşiktaş'ı mağlup eden Galatasaray'da pasör Kanami Tashiro'nun zafer sevinci sosyal medyada büyük ilgi gördü. Japon sporcu, Galatasaray Futbol Takımı'nın yıldız golcüsü Icardi'yi hatırlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sarı-kırmızılılar, Vodafone Sultanlar Ligi 24. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. İlk iki seti kaybeden ev sahibi, maçı 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.
Karşılaşmada en skorer oyuncu, 39 sayıyla Logan Eggleston olurken İlkin 29, Emine 14, Katarina Lazovic ise 13 sayıyla galibiyete katkıda bulunan isimler oldu.
Galatasaray'ın pasörü Kanami Tashiro, galibiyet kutlamasında Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin klasikleşen gol sevincini de yaptı.
İşte o anlar 👇
Ve gelen yorumlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda