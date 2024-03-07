Melissa Vargas'ın Zonguldak Çaycuma'da 8 Mart Günü Anıt Heykelinin Açılacak Olması Tartışma Başlattı
Melissa Vargas'ın Zonguldak Çaycuma'da 8 Mart Günü Anıt Heykelinin Açılacak Olması Tartışma Başlattı
Çaycuma Belediyesi, Oktay Olcay Yurtbay Caddesi üzerinde planladığı, Milli Voleybolcu Melissa Vargas’ın “Vargas Havayolları” olarak akıllara kazınan muhteşem görünümünden oluşan heykelin açılışını 8 Mart’ta yapılacak. Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas, heykel dolayısıyla Çaycuma'ya teşekkür edip sevgilerini yollamıştı. Bir kısım taraftar ise bu heykeli anlamlı bulmadı. Ayrıntılara birlikte bakalım.
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Çaycuma Belediyesi Kadın Voleybol Milli takımımızın tüm ülke gibi Çaycuma’da da büyük sevinç yaratan şampiyonluklarını taçlandırmak, kent hatırasında yaşatmak amacıyla Milli Voleybolcu Melissa Vargas’ın, herkesin akıllarına kazınan muhteşem görünümünden oluşan bir anıt heykel planladı.
Oktay Olcay Yurtbay Caddesi üzerine dikilecek olan anıt heykel, Heykeltıraş Ahmet Uzun tarafından tasarlanıp İzmir’deki atölyesinde yapıldı.
Kaidesinde zafer kazanan tüm takımın isimleri ve görseli, siyah granit üzerine lazer yakma tekniğiyle resmedilen heykelin açılışı, aynı zamanda olanak tanındığında kadınların neleri başarabileceğinin göstergesi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde açılacak.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde açılacak olan heykeli için Melissa Vargas Çaycuma'ya teşekkürlerini iletti.
Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın mesajı şöyleydi👇
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Filenin Sultanları ile birlikte ülkemize yaptığı katkılardan ve voleybolu ülkemizde sevdirmesinden dolayı örnek alınan Vargas'ın Zonguldak'ta heykelinin olması harika değil mi? Bu fikre sıcak bakmayanlar da oldu.
Melissa Vargas'ın Çaycuma halkına mesajı şöyleydi👇
Açılışı yapılacak olan heykel için gelen yorumlar şöyleydi👇
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