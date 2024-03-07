Melissa Vargas'ın Zonguldak Çaycuma'da 8 Mart Günü Anıt Heykelinin Açılacak Olması Tartışma Başlattı

Çaycuma Belediyesi, Oktay Olcay Yurtbay Caddesi üzerinde planladığı, Milli Voleybolcu Melissa Vargas’ın “Vargas Havayolları” olarak akıllara kazınan muhteşem görünümünden oluşan heykelin açılışını 8 Mart’ta yapılacak. Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas, heykel dolayısıyla Çaycuma'ya teşekkür edip sevgilerini yollamıştı. Bir kısım taraftar ise bu heykeli anlamlı bulmadı. Ayrıntılara birlikte bakalım.

Kaynak: https://www.caycuma.org/haberoku.asp?id=13866