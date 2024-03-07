Adanalı Ronaldo Suudi Arabistan'da Adeta Bir Yıldız Gibi Karşılanıyor
Adanalı Ronaldo Suudi Arabistan'da Adeta Bir Yıldız Gibi Karşılanıyor
Adanalı Ronaldo lakaplı Gökmen Akdoğan, Suudi Arabistan'da hayatının en şöhretli zamanını yaşıyor. Bir süredir Suudi Arabistan'da olan ve Ronaldo'nun Al Nassr formasıyla halkın arasında dolanan Adanalı Ronaldo büyük ilgi topluyor.
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Adanalı Ronaldo, Suudi Arabistan sokaklarında adeta bir yıldız gibi karşılanıyor.
Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'a giden Adanalı Ronaldo, dönüş tarihini erteleyerek şöhretinin tadını çıkartıyor.
Al Nassr'ın stadyumu olan Al-Awwal Park'a giden Gökmen Akdoğan, Arap taraftarların şaşkın bakışları içerisinde fotoğraf çekilmişti. Şimdi ise sokaklarda ilgiden yürüyemeyecek hale geldi.
Adanalı Ronaldo'nun kahraman gibi karşılandığı anlar👇
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