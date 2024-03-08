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Seçil Erzan Yeniden Mahkemede: Fernando Muslera’nın İfadesi Ortaya Çıktı

Seçil Erzan Yeniden Mahkemede: Fernando Muslera’nın İfadesi Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
08.03.2024 - 13:06

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanığın yargılandığı dava başladı. Duruşmaya, şikayetçiler Arda Turan ve Fernando Muslera geldi.

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İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük getirildiler. Tutuksuz sanıklar da duruşmaya geldi. Mert Zeydanlı'nın arasında bulunduğu müştekiler de duruşmaya geldi. Çok sayıda taraf avukatı da duruşmaya katıldı.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük getirildiler. Tutuksuz sanıklar da duruşmaya geldi. Mert Zeydanlı'nın arasında bulunduğu müştekiler de duruşmaya geldi. Çok sayıda taraf avukatı da duruşmaya katıldı.

Mahkeme Başkanı, şikayetçi Fernando Muslera'ya "Para vermeye kim ikna etti?" sorusu üzerine Muslera tercüman aracılığıyla ifade verdi.

Mahkeme Başkanı, şikayetçi Fernando Muslera'ya "Para vermeye kim ikna etti?" sorusu üzerine Muslera tercüman aracılığıyla ifade verdi.

Muslera, ' 2011'de Seçil Erzan'ı tanıdım. Bankadan arayarak tekliflerde bulunuyorlardı, finans işiyle ilgili olanlar üst düzey yöneticiler arıyordu. Daha sonra Denizbank'ın fon hesabıyla ilgilenen Seçil Erzan beni aramaya başladı. 1,5- 2 aylık sürede yüzde 35'lik kazanç teklif etti. Bu Denizbank tarafından yapılan teklifti. Seçil Erzan aradı, 'Mehmet Aydoğdu ve Hakan Ateş fon dairesinin başında olan kişiler' dedi. Bunun üzerine Florya Şubesinden 700 bin dolar paramı çektim. Çektikten sonra Musa Mert Çetin'e verdim. Musa Mert, bu parayı Denizbank'ın Levent Şubesinde Seçil Erzan'a ofisinde teslim etti. Seçil'in aramasıyla Ziraat Bankasından 500 bin dolar alıp Musa Mert'e verdim, bu parayı da Musa Mert, Erzan'a Denizbank'ın kapısından verdi. Seçil Erzan paranın geri ödeneceğine dair yazılı bir belge verdi. Bana 1.2 milyonluk yatırımın karşılığında 700 bin dolar geri verildi. Ana param üzerinde herhangi bir kazancım olmadı' dedi.

Mahkeme Başkanı, "Seçil İspanyolca bilmiyordu, Seçil ile kendisi arasında kim aracılık yaptı" sorusuna Muslera şu şekilde cevap verdi:

Mahkeme Başkanı, "Seçil İspanyolca bilmiyordu, Seçil ile kendisi arasında kim aracılık yaptı" sorusuna Muslera şu şekilde cevap verdi:

'Musa bey benim arkadaşımdır, güvendiğim birisidir. O yüzden bağlantıyı o sağlıyordu' dedi. 'Seçil, dışında kendisini para yatırmaya ikna etmeye çalışan olmuş mu?' sorusuna Muslera, 'Hayır. Sadece Seçil Erzan aracı oldu' diye cevap verdi. 'Bu konuyla ilgili para kazanıldığına şahit olmuş mu? sorusuna 'Başka kimseyle konuşmadım' dedi. Savcının 'Seçil Erzan ile şahsi yakın bir ilişkisi var mıydı?', 'Hayır, sadece banka ilişkisi vardı' dedi. Muslera, yatırım yaptıktan sonra bazı ünlü kişilerin de fonda paralarının olduğunu söyleyerek Erzan'ın kendisini rahatlatmaya çalıştığını ifade ederek 'Şikayetçiyim.”

Mahkeme başkanı, "Para aldığında 700 bin dolar, herhangi bir belge aldın mı?" sorusuna "Hayır" dedi.

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