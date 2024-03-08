Seçil Erzan Yeniden Mahkemede: Fernando Muslera’nın İfadesi Ortaya Çıktı
Seçil Erzan Yeniden Mahkemede: Fernando Muslera’nın İfadesi Ortaya Çıktı
Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanığın yargılandığı dava başladı. Duruşmaya, şikayetçiler Arda Turan ve Fernando Muslera geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük getirildiler. Tutuksuz sanıklar da duruşmaya geldi. Mert Zeydanlı'nın arasında bulunduğu müştekiler de duruşmaya geldi. Çok sayıda taraf avukatı da duruşmaya katıldı.
Mahkeme Başkanı, şikayetçi Fernando Muslera'ya "Para vermeye kim ikna etti?" sorusu üzerine Muslera tercüman aracılığıyla ifade verdi.
Mahkeme Başkanı, "Seçil İspanyolca bilmiyordu, Seçil ile kendisi arasında kim aracılık yaptı" sorusuna Muslera şu şekilde cevap verdi:
Mahkeme başkanı, "Para aldığında 700 bin dolar, herhangi bir belge aldın mı?" sorusuna "Hayır" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda