Emre Belözoğlu ile Arda Turan İfade Verdi: “Ben Biraz Safım”

Bankacı Seçil Erzan’ın yargılandığı dolandırıcılık davasında bugün ünlü futbolcular mahkemede ifade verdi. Arda Turan, hakim karşısında “Ben biraz safım” derken, Emre Belözoğlu ise fonu ilk kez Fatih Terim’in damadı olan kuzeni Volkan Bahçekapılı’dan duyduğunu ifade etti.