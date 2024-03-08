Emre Belözoğlu ile Arda Turan İfade Verdi: “Ben Biraz Safım”
Emre Belözoğlu ile Arda Turan İfade Verdi: “Ben Biraz Safım”
Bankacı Seçil Erzan’ın yargılandığı dolandırıcılık davasında bugün ünlü futbolcular mahkemede ifade verdi. Arda Turan, hakim karşısında “Ben biraz safım” derken, Emre Belözoğlu ise fonu ilk kez Fatih Terim’in damadı olan kuzeni Volkan Bahçekapılı’dan duyduğunu ifade etti.
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Özel bir bankada müdür olan Seçil Erzan, başta futbolcular olmak üzere birçok kişiyi yüksek faiz vaadiyle dolandırmıştı.
Tutuklu sanık Seçil Erzan’ın yargılandığı davada bugün Muslera, Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile tanınmış isimler ifade verdi.
Milliyet’te yer alan habere göre; bankadaki fondan kuzeni olan Volkan Bahçekapılı’nın telefonu ile haberdar olduğunu söyleyen Belözoğlu, “Volkan ile konuşmamızdan sonra aynı gün içinde ve 4 gün sonra 4 milyon 290 bin dolar verdim. Parayı çeşitli bankalardan ve evdeki paralardan verdim” dedi.
Volkan Bahçekapılı’nın kendisini ikna etmeye çalışıp çalışmadığı sorulan Belözoğlu, “Volkan eşinin, kendisinin ve kayınpederinin de bu fonda parasının olduğunu söyledi. Ama ben sonuç olarak Volkan’a değil Seçil hanıma güvenerek bankaya yatırım yaptım” dedi.
Emre Belözoğlu’ndan sonra Arda Turan’da mahkemede ifade verdi ve savunmasına “Ben biraz safım. Saf olmasam verir miyim bu kadar parayı” diyerek başladı.
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Arda Turan ayrıca mahkeme başkanın, “Sanık Seçil Erzan’ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasını kabul etmek ister misiniz?” sorusuna “Ben paramı alırsam hiç yatmasın bana ne” diyerek cevap verdi.
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