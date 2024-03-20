Maçtan Önce de Yumruk Yaparak Poz Vermiş! Olayların Fitilini Ateşleyen Maskeli Taraftar Yurt Dışından Gelmiş

17 Mart Pazar günü akşamı Trabzonspor’un kendi saha ve seyirci önünde Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olmasının ardından tribünden atlayıp sahaya girerek Fenerbahçeli futbolculara saldıran taraftarlar, gözaltı işlemlerinin sonrasında adliyeye çıkartıldı. Şüpheliler hakkındaki detaylar da ortaya çıktı.