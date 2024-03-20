Maçtan Önce de Yumruk Yaparak Poz Vermiş! Olayların Fitilini Ateşleyen Maskeli Taraftar Yurt Dışından Gelmiş
Maçtan Önce de Yumruk Yaparak Poz Vermiş! Olayların Fitilini Ateşleyen Maskeli Taraftar Yurt Dışından Gelmiş
17 Mart Pazar günü akşamı Trabzonspor’un kendi saha ve seyirci önünde Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olmasının ardından tribünden atlayıp sahaya girerek Fenerbahçeli futbolculara saldıran taraftarlar, gözaltı işlemlerinin sonrasında adliyeye çıkartıldı. Şüpheliler hakkındaki detaylar da ortaya çıktı.
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Süper Lig’in 30. haftasında oynanan Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma, istenmeyen olaylara sahne oldu.
Sarı-lacivertlilerin 3-2 üstünlüğü ile biten maç sonrası, futbolcuların orta sahadaki galibiyet sevinci sırasında çok sayıda bordo-mavili taraftar sahaya girdi. Yaşananların ardından 12 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan taraftarlar arasında sahaya ilk atlayan maskeli görüntüsü ile dikkat çeken 20 yaşındaki H.Ç'nin Almanya’dan karşılaşmayı izlemek için Trabzon’a geldiği öğrenildi.
H.Ç.’nin maçtan dakikalar önce de arkadaşlarıyla birlikte maskesiz şekilde ellerini yumruk yaparak poz verdiği fotoğraf ortaya çıktı.
Öte yandan yerinden söküp eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli futbolculara saldıran E.T.’nin ise başkasına ait Passolig ile maça girdiği belirlendi.
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