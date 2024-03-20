Olaylı Karşılaşma Sonrası Sahaya Giren 2 Taraftar Tutuklandı
Olaylı Karşılaşma Sonrası Sahaya Giren 2 Taraftar Tutuklandı
Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 12 kişiden 2'si tutuklandı. Tutuklanan kişilerin sosyal medyada görüntüleri sıkça paylaşılan Hasan Çetinkaya ve korner direğiyle futbolcuların üzerine koşan Engin Taşkın olduğu öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Süper Lig’in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrası sahada çıkan olayların yankısı günlerdir konuşulmaya devam ediyor.
Olay sonrası sahaya girdiği tespit edilen ve futbolculara doğru koşan 12 kişi gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilmişti.
SaOlay anında Adliyeye sevk edilen 12 kişiden maskeli Hasan Çetinkaya ve korner direğiyle sarı laciverti oyunculara doğru koşan Engin Taşkın tutuklandı. Adliyeye getirilen diğer kişilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda