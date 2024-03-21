100 Puanla Şampiyon İlan Ettiler! Galatasaray - Fenerbahçe Rekabetine Nokta Koyuldu
100 Puanla Şampiyon İlan Ettiler! Galatasaray - Fenerbahçe Rekabetine Nokta Koyuldu
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Ligin bitime az bir süre kala Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk rekabeti kıyasıya devam ediyor.
Futbol veri sitesi Euro Club Index, bir puanın hatta bir golün dahi çok kritik olduğu haftalarda 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak takımı tahmin etti.
Euro Club Index'in tahminine göre, lige veda edecek takımlar 👇
Peki, ilk 4 sıra nasıl şekillenecek?
4 - Beşiktaş
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3 - Trabzonspor
2 - Fenerbahçe
1 - Galatasaray
Sizin tahmininiz nedir? Hangi takım şampiyon olur?
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