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100 Puanla Şampiyon İlan Ettiler! Galatasaray - Fenerbahçe Rekabetine Nokta Koyuldu

100 Puanla Şampiyon İlan Ettiler! Galatasaray - Fenerbahçe Rekabetine Nokta Koyuldu

Fenerbahçe galatasaray
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
21.03.2024 - 23:38

Popüler futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak takımı tahmin etti. Ayrıca küme düşecek takımlar için de tahmin de bulunuldu.

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Ligin bitime az bir süre kala Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk rekabeti kıyasıya devam ediyor.

Ligin bitime az bir süre kala Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk rekabeti kıyasıya devam ediyor.

Sezon başından bu yana oldukça çekişmeli geçen zirve savaşından kimin zaferle ayrılacağı büyük merak konusu.

Futbol veri sitesi Euro Club Index, bir puanın hatta bir golün dahi çok kritik olduğu haftalarda 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak takımı tahmin etti.

Futbol veri sitesi Euro Club Index, bir puanın hatta bir golün dahi çok kritik olduğu haftalarda 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak takımı tahmin etti.

Verilerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda şampiyon takımın 100 puana ulaşacağı ifade edildi. Küme düşecek takımlar için de tahminde bulunuldu.

Euro Club Index'in tahminine göre, lige veda edecek takımlar 👇

Euro Club Index'in tahminine göre, lige veda edecek takımlar 👇

  • 17 - Hatayspor 41 puan

  • 18 - Fatih Karagümrük 39 puan

  • 19 - Pendikspor 38 puan

  • 20 - İstanbulspor 18 puan

Peki, ilk 4 sıra nasıl şekillenecek?

Peki, ilk 4 sıra nasıl şekillenecek?

İşte tahmine göre, lig sonunda oluşacak puan durumu 👇

4 - Beşiktaş

4 - Beşiktaş
  • 61 puan
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3 - Trabzonspor

3 - Trabzonspor
  • 64 puan

2 - Fenerbahçe

2 - Fenerbahçe
  • 98 puan

1 - Galatasaray

1 - Galatasaray
  • 100 puan

Sizin tahmininiz nedir? Hangi takım şampiyon olur?

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