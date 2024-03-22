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A Milli Futbol Takımı'nın Euro 2024 Formalarında Kullanacağı Yazı Stilinin Belli Olduğu İddia Edildi!

A Milli Futbol Takımı'nın Euro 2024 Formalarında Kullanacağı Yazı Stilinin Belli Olduğu İddia Edildi!

Milli Takım
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
22.03.2024 - 09:45

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na sayılı günler kala turnuvada yer alacak ülkeler formalarını tanıtmaya başladı. A Milli Futbol Takımı'nın da yeni forması geçtiğimiz günlerde belli olurken dev organizasyonda kullanacağımız yazı stilinin de ortaya çıktığı iddia edildi.

Kaynak: https://twitter.com/esvaphane
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14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024, Almanya'daki 10 şehirde gerçekleştirilecek.

14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024, Almanya'daki 10 şehirde gerçekleştirilecek.

Dev organizasyona Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

Şampiyonanın açılış maçı, Münih'teki Allianz Arena'da final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Şampiyonanın açılış maçı, Münih'teki Allianz Arena'da final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Grup maçlarının 26 Haziran'da biteceği turnuvada, son 16 turu aşaması 29 Haziran'da başlayacak. Turnuvada 5 Temmuz'da çeyrek final, 9 Temmuz'da da yarı final maçları başlayacak. Kupanın sahibi, 14 Temmuz'da belli olacak.

Geçtiğimiz günlerde heyecanla beklenen turnuva için kullanılacak formalar tanıtılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde heyecanla beklenen turnuva için kullanılacak formalar tanıtılmıştı.

Nike iş birliği ile üretilen formalara dair Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada '1923 yılında ilk milli maçta giyilen formadan esinlenerek tasarlanan iç saha formasının ön kısmındaki dikkat çeken kırmızı bant, eğimli üst kısmı ve özel baskıları, sporcuların geçmiş 100 yılın gururunu bugüne taşımasını simgeliyor. Deplasman formasının kırmızı tonu, Al Sancak'ın renklerine sadık kalırken, formanın kalp bölgesinde yer alan armayı öne çıkarıyor. Formaların arka kısmında bulunan 'Türkiye' yazısı ise genç sporculara ilham vererek, milli takım ruhunu canlandırıyor ve tek yürek olma duygusunu harekete geçiriyor.' ifadeleri yer almıştı.

Şimdi ise formalarda kullanılacak yazı stillerinin belli olduğu iddası geldi.

Şimdi ise formalarda kullanılacak yazı stillerinin belli olduğu iddası geldi.

Süper Lig'de görmeye alışık olduğumuz Arial fontunun dışındaki font, beğeni topladı.

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Peki Türkiye'nin EURO 2024'teki rakipleri kimler?

Peki Türkiye'nin EURO 2024'teki rakipleri kimler?

F Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, Portekiz ve Çekya ile eşleşti. Millilerin son rakibi, C yolu play-off finaline yükselen Gürcistan ya da Yunanistan olacak.

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