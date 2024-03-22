A Milli Futbol Takımı'nın Euro 2024 Formalarında Kullanacağı Yazı Stilinin Belli Olduğu İddia Edildi!
A Milli Futbol Takımı'nın Euro 2024 Formalarında Kullanacağı Yazı Stilinin Belli Olduğu İddia Edildi!
Kaynak: https://twitter.com/esvaphane
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na sayılı günler kala turnuvada yer alacak ülkeler formalarını tanıtmaya başladı. A Milli Futbol Takımı'nın da yeni forması geçtiğimiz günlerde belli olurken dev organizasyonda kullanacağımız yazı stilinin de ortaya çıktığı iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024, Almanya'daki 10 şehirde gerçekleştirilecek.
Şampiyonanın açılış maçı, Münih'teki Allianz Arena'da final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Geçtiğimiz günlerde heyecanla beklenen turnuva için kullanılacak formalar tanıtılmıştı.
Şimdi ise formalarda kullanılacak yazı stillerinin belli olduğu iddası geldi.
Yazı stiline gelen yorumlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Peki Türkiye'nin EURO 2024'teki rakipleri kimler?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda