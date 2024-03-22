A Milli Futbol Takımı'nın Euro 2024 Formalarında Kullanacağı Yazı Stilinin Belli Olduğu İddia Edildi!

Nike iş birliği ile üretilen formalara dair Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada '1923 yılında ilk milli maçta giyilen formadan esinlenerek tasarlanan iç saha formasının ön kısmındaki dikkat çeken kırmızı bant, eğimli üst kısmı ve özel baskıları, sporcuların geçmiş 100 yılın gururunu bugüne taşımasını simgeliyor. Deplasman formasının kırmızı tonu, Al Sancak'ın renklerine sadık kalırken, formanın kalp bölgesinde yer alan armayı öne çıkarıyor. Formaların arka kısmında bulunan 'Türkiye' yazısı ise genç sporculara ilham vererek, milli takım ruhunu canlandırıyor ve tek yürek olma duygusunu harekete geçiriyor.' ifadeleri yer almıştı.