Yılan Hikayesine Dönen İstanbul Park'ın İhalesine "Formula 1'i Türkiye'ye Getirme" Şartı Koyuldu
Yılan Hikayesine Dönen İstanbul Park'ın İhalesine "Formula 1'i Türkiye'ye Getirme" Şartı Koyuldu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yakın zamanda ihalesi zamanda yapılacak olan İstanbul Park hakkında açıklamalarda bulundu. Ersoy, ihaleye 2026 yılında Formula 1'i Türkiye'ye getirme şartı koyulduğunu ifade etti.
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Uzun yıllar Intercity'nin işletmesinde olan İstanbul Park'ın sözleşmesi, geçtiğimiz yıl sona ermişti.
Sözleşmenin sona ermesine rağmen bir süre daha pistte faaliyetlerine devam eden Intercity, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından eleştirilmişti.
İki kurum arasında gerileme yol açan konu hakkında mahkeme, pistin boşaltılmasına yönelik bir karar vermişti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İstanbul Park'ın ihalesinin önümüzdeki ay yapılacağını açıklarken ihaleye de çok önem bir şart koyduklarını da ifade etti.
Ersoy, Türkiye'nin tekrardan F1'de yer alması hakkında şunları söyledi: “Hem uluslararası etkinliklerin getirilmesi, hem organizasyonların yapılması ile ilgili bir adım daha attık. Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı biliyorsunuz. Vakıflar Genel Müdürlüğü portföyünde bulunan İstanbul Formula 1 sahası var.
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Bu sahanın ihalesi önümüzdeki ay yapılacak, çok önemli bir şart koyduk. 2026 itibarıyla Formula 1’i İstanbul’a getirme şartı koyduk. Zaten, gerekli yatırımlar yapıldı. Çok iddialı firmalar da talep ediyor, girmek istiyorlar ihaleye.
En önemli şartımız İstanbul adına önemli olan adımı atabilmek İstanbul adına Formula 1’in 2026’dan itibaren düzenli olarak İstanbul’da gerçekleşmesini sağlamayı garanti eden firmaya öncelik veriyoruz. Sonuçta bu tarz organizasyonların Türkiye’ye gelmesi çok önemli"
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