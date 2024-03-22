Galatasaray Süper Kupa’nın Ertelenme Talebini Reddetti!
Galatasaray Süper Kupa’nın Ertelenme Talebini Reddetti!
Galatasaray, Süper Kupa’nın ertelenme talebini reddetti. Sports Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, iki kulübün de ortak görüşünü alan federasyon nihai kararı verecek.
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Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medya hesabından konuya dair yaptığı paylaşımda "Fenerbahçe ‘ertelensin’ diyor, Galatasaray ‘ertelenmesin’ diyor. Taraflar arasında fikir birliği olmadığı için kararı TFF verecek." dedi.
TFF Başkanı Büyükekşi, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak maçla ilgili olarak Fenerbahçe'nin başvuruda bulunduğunu belirterek, "Fenerbahçe'den bir erteleme talebi geldi, değerlendiriyoruz." açıklamasını yapmıştı.
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lan sana diyorumki adliyeye 10 dakika yakinim diyorum mesaj attim sana gelmeyen namert şerefsizdir. gel tazminati parasi neyse sana vereceğim sen bak mesajlara
Oyna devam, karıköyde de oynarız.