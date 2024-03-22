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Dünya Futbolunun Efsane İsimlerinden Robinho, Cinsel Tecavüz Suçlamasıyla 9 Yıl Hapis Cezası Aldı!

Dünya Futbolunun Efsane İsimlerinden Robinho, Cinsel Tecavüz Suçlamasıyla 9 Yıl Hapis Cezası Aldı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
22.03.2024 - 09:54

Dünya futbolunun önemli isimlerinden bir dönem Türkiye’de de forma giyen Brezilyalı yıldız Robinho, toplu tecavüzden İtalya'da 9 yıl hapis cezası aldı, Brezilya'nın Santos kentindeki evinde yakalanarak tutuklandı.

Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
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İtalyan mahkemesi, Robinho'yu 2013 yılında Milan'da bir gece kulübünde Arnavut bir kadına toplu tecavüz etme suçundan mahkum etmişti.

İtalyan mahkemesi, Robinho'yu 2013 yılında Milan'da bir gece kulübünde Arnavut bir kadına toplu tecavüz etme suçundan mahkum etmişti.

İtalya hükümeti, Robinho'nun İtalya'ya iade edilmesi isteğine karşılık bulamayınca, 40 yaşındaki eski futbolcunun cezasını Brezilya'da çekmesini talep etmişti.

İtalya hükümeti, Robinho'nun İtalya'ya iade edilmesi isteğine karşılık bulamayınca, 40 yaşındaki eski futbolcunun cezasını Brezilya'da çekmesini talep etmişti.

Brezilya mahkemesinin Çarşamba günü kararı onaylamasının ardından Robinho tutuklandı.

Brezilya mahkemesinin Çarşamba günü kararı onaylamasının ardından Robinho tutuklandı.

Brezilya milli takımında da 100 kez forma giymiş olan Robinho, suçu işlediği tarihte İtalya'nın AC Milan takımında oynuyordu.

Brezilya milli takımında da 100 kez forma giymiş olan Robinho, suçu işlediği tarihte İtalya'nın AC Milan takımında oynuyordu.

2010-2014’te Milan’da oynayan Robinho, Ocak 2013’te bir grup arkadaşıyla birlikte 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırı ve toplu tecavüzle suçlanmıştı.

2010-2014’te Milan’da oynayan Robinho, Ocak 2013’te bir grup arkadaşıyla birlikte 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırı ve toplu tecavüzle suçlanmıştı.
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Tam adı Robson de Souza olan futbolcu ve arkadaşı Ricardo Falco 2017’de suçlu bulunurken diğer saldırganların kimliği belirlenememişti.

Tam adı Robson de Souza olan futbolcu ve arkadaşı Ricardo Falco 2017’de suçlu bulunurken diğer saldırganların kimliği belirlenememişti.

Robinho, İtalya’da hakkında açılan dava süreci devam ederken 2018-2020 yılları arasında Türkiye’de Sivasspor ve Başakşehir kadrolarında yer almıştı.

Robinho, İtalya’da hakkında açılan dava süreci devam ederken 2018-2020 yılları arasında Türkiye’de Sivasspor ve Başakşehir kadrolarında yer almıştı.
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sapıksa yolunun bizden geçmesi normal. şaşırtmadı.