MHP'nin Üst Düzey İsminden İstanbul Anketini Açıklayan Hakan Bayrakçı'ya Sert Tepki Geldi
MHP'nin Üst Düzey İsminden İstanbul Anketini Açıklayan Hakan Bayrakçı'ya Sert Tepki Geldi
2023 Seçimleri'nde tanınmış anket firmalarının bir bir yanılmasına, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nin de toplumda bir heyecan uyandırmamasına rağmen kamuoyu araştırma şirketleri bir şekilde gündeme geliyor. Hükümete yakınlığıyla bilinen CNN Türk'ün daimi konuklarından Hakan Bayrakçı çok merak edilen İBB seçimleriyle ilgili bir açıklamada bulundu ama MHP'nin Kayseri Milletvekili ve aynı zamanda Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sosyal medya hesabından Bayrakçı'yı ağır sözlerle eleştirdi.
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31 Mart Yerel Seçimleri ülkedeki tüm idari birimlerde yapılıyor olsa da seçimin en çok konuşulan kısmı tabii ki İBB'nin koltuğuna kimin oturacağı.
Hakan Bayrakçı da İstanbul ve Ankara'nın ilçelerinin yanısıra yaptığı pek çok araştırmayı kamuoyuyla paylaştı. İstanbul anketinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi;
Hatta programdaki katılımcıların soruları da çokça konuşuldu.
MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ise bu duruma tepkiliydi. X hesabından şu sözleri sarfetti.
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Yedek lastik partisi boş konuşuyor herzaman ki gibi
"Fatih’in emaneti layık ve ehil ellere emanet edilecektir." demiş fakir İsmail. Atatürk savaşı kazanmasaydı ata saydığınız garibanlar İstanbul'u İngilizlere ... Devamını Gör
Fatih'in emaneti mafya hareket partisine kalmadı zaten. :)
Bu h. Bayrakçıyı geçen seçimde kılıçdarı boklarken yandaş medyada şebek gibi dolaştırıyordunuz ne oldu şimdi