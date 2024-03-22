MHP'nin Üst Düzey İsminden İstanbul Anketini Açıklayan Hakan Bayrakçı'ya Sert Tepki Geldi

'İstanbul anketi çok önemli Ankara anketi de çok önemli. İkisini de Cuma ya da Cumartesi günü açıklayacağız. İstanbul için 3-4 gün daha istedim seçmenlerden çünkü verdiğim sonuç milimetrik olarak tutmalı. Farklar yok. DEM Parti başlangıçta aday göstermesine rağmen 4,5-5 puanlardaydı. Şimdilerde bu oran 1-1,'lara düşmüş durumda. İYİ Parti'de 4,5-5'lerdeydi orada da bir düşüş var. Yeniden Refah gücünü koruyarak 2,5-3'lerde oyunu koruyor. Murat Kurum 1 ay öncesine oranla atak yaptı. Hızla yaklaştı. Şimdi son durum kim önde onu yakalayacağız ve önümüzdeki 3 gün içinde paylaşacağız.'