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MHP'nin Üst Düzey İsminden İstanbul Anketini Açıklayan Hakan Bayrakçı'ya Sert Tepki Geldi

MHP'nin Üst Düzey İsminden İstanbul Anketini Açıklayan Hakan Bayrakçı'ya Sert Tepki Geldi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
22.03.2024 - 17:00

2023 Seçimleri'nde tanınmış anket firmalarının bir bir yanılmasına, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nin de toplumda bir heyecan uyandırmamasına rağmen kamuoyu araştırma şirketleri bir şekilde gündeme geliyor. Hükümete yakınlığıyla bilinen CNN Türk'ün daimi konuklarından Hakan Bayrakçı çok merak edilen İBB seçimleriyle ilgili bir açıklamada bulundu ama MHP'nin Kayseri Milletvekili ve aynı zamanda Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sosyal medya hesabından Bayrakçı'yı ağır sözlerle eleştirdi.

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31 Mart Yerel Seçimleri ülkedeki tüm idari birimlerde yapılıyor olsa da seçimin en çok konuşulan kısmı tabii ki İBB'nin koltuğuna kimin oturacağı.

31 Mart Yerel Seçimleri ülkedeki tüm idari birimlerde yapılıyor olsa da seçimin en çok konuşulan kısmı tabii ki İBB'nin koltuğuna kimin oturacağı.

Hakan Bayrakçı da İstanbul ve Ankara'nın ilçelerinin yanısıra yaptığı pek çok araştırmayı kamuoyuyla paylaştı. İstanbul anketinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi;

Hakan Bayrakçı da İstanbul ve Ankara'nın ilçelerinin yanısıra yaptığı pek çok araştırmayı kamuoyuyla paylaştı. İstanbul anketinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi;

'İstanbul anketi çok önemli Ankara anketi de çok önemli. İkisini de Cuma ya da Cumartesi günü açıklayacağız. İstanbul için 3-4 gün daha istedim seçmenlerden çünkü verdiğim sonuç milimetrik olarak tutmalı. Farklar yok. DEM Parti başlangıçta aday göstermesine rağmen 4,5-5 puanlardaydı. Şimdilerde bu oran 1-1,'lara düşmüş durumda. İYİ Parti'de 4,5-5'lerdeydi orada da bir düşüş var. Yeniden Refah gücünü koruyarak 2,5-3'lerde oyunu koruyor. Murat Kurum 1 ay öncesine oranla atak yaptı. Hızla yaklaştı. Şimdi son durum kim önde onu yakalayacağız ve önümüzdeki 3 gün içinde paylaşacağız.'

Hatta programdaki katılımcıların soruları da çokça konuşuldu.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ise bu duruma tepkiliydi. X hesabından şu sözleri sarfetti.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ise bu duruma tepkiliydi. X hesabından şu sözleri sarfetti.

CNN Türk’te yayınlanan Ahmet Hakan’ın sunduğu programda, Hakan Bayrakçı’nın geçmişten çok iyi bildiğimiz karekteristik özelliğinin bir yenisini daha sergilemesi kimseyi şaşırtmamalıdır! Bu şahıs, kirli ortaklıklara girdiği isimlerle, 1995 yılında gerçekleştirilen genel seçimler öncesi anket manipülasyonunun dik alasını yapmış , böylelikle ta o zamanlarda aidiyet ve tiyniyetini açık etmişti. Bugün Ahmet Hakan’ın böylesi bir ismi ekranlarda tutarak, bilhassa Cumhur İttifakı aleyhine çalışması da bize göre şaşırtıcı değildir. Mesele bu şahısların kim olduklarının bilinmesine rağmen, millet iradesini yönlendirme çabalarına adeta yol verilmesidir. Kim ne yaparsa yapsın, İstanbul mutlaka Muradına erecek, Cumhur’un iradesi algı oyunlarının tamamını boşa çıkaracak, Fatih’in emaneti layık ve ehil ellere emanet edilecektir.

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Selver.1994.06

Yedek lastik partisi boş konuşuyor herzaman ki gibi

Cübbeli Palpatine Hoca

"Fatih’in emaneti layık ve ehil ellere emanet edilecektir." demiş fakir İsmail. Atatürk savaşı kazanmasaydı ata saydığınız garibanlar İstanbul'u İngilizlere ... Devamını Gör

Bozkurt

Fatih'in emaneti mafya hareket partisine kalmadı zaten. :)

sinan

Bu h. Bayrakçıyı geçen seçimde kılıçdarı boklarken yandaş medyada şebek gibi dolaştırıyordunuz ne oldu şimdi