Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Mizahın lokomotifi X'te geçtiğimiz hafta yüzlerce eğlenceli paylaşım yapıldı. Tabii bunların önemli bir kısmı da kadın mizahşörlerden geldi. Bakalım küfürlü kısaltmalara başvurmadan kimler güldürmüş?
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Başlayalım!
Margarin eksik!
Neden havadalar?
👇
Distopya biz olduk distopya.
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O havayı aldık.
Ultra yakışıklı güvenlik.
(hiç okunmadı)
👇
Kate nerelerde?
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Kızılcık şerbo
Hayal kurarken enflasyonu da hesaplayın.
Fazla oksijen çarmasın?
Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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