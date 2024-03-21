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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
21.03.2024 - 16:41

Mizahın lokomotifi X'te geçtiğimiz hafta yüzlerce eğlenceli paylaşım yapıldı. Tabii bunların önemli bir kısmı da kadın mizahşörlerden geldi. Bakalım küfürlü kısaltmalara başvurmadan kimler güldürmüş?

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Margarin eksik!

Margarin eksik!
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Neden havadalar?

Neden havadalar?
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👇

👇
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Distopya biz olduk distopya.

Distopya biz olduk distopya.
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O havayı aldık.

O havayı aldık.
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Ultra yakışıklı güvenlik.

Ultra yakışıklı güvenlik.
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(hiç okunmadı)

(hiç okunmadı)
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👇

👇
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Kate nerelerde?

Kate nerelerde?
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Kızılcık şerbo

Kızılcık şerbo
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Hayal kurarken enflasyonu da hesaplayın.

Hayal kurarken enflasyonu da hesaplayın.
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Fazla oksijen çarmasın?

Fazla oksijen çarmasın?
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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