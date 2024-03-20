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188 Lira Tutan Gizemli Alışverişten Her Şeyin Cılkını Çıkarmamıza Son 24 Saatin Viral Tweetleri

188 Lira Tutan Gizemli Alışverişten Her Şeyin Cılkını Çıkarmamıza Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
20.03.2024 - 18:50

Bakalım Çarşamba günü timeline'ında hangi paylaşımlar öne çıkmış. Sosyal medya kullanıcılarını en çok hangi tweetler güldürmüş? Kaçıranlar ve tekrar gülmek isteyenler için derledik.

İyi eğlenceler 🚀

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Yumuşak bir giriş yapalım.

Yumuşak bir giriş yapalım.
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Prodüksiyon yapmışlar bir de.

Prodüksiyon yapmışlar bir de.

Smeagol böyle istememişti yüzüğü.

Smeagol böyle istememişti yüzüğü.
twitter.com

Dikkat etmek gerek!

Dikkat etmek gerek!

Sadece belirli bir yaş aralığında yapılabiliyor.

Sadece belirli bir yaş aralığında yapılabiliyor.
twitter.com
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Neden?

Neden?
twitter.com

Güvenliğe yakalanmazsan bedava!

Güvenliğe yakalanmazsan bedava!
twitter.com

Peçete benzetmeleri baymıştı. İyi geldi.

Peçete benzetmeleri baymıştı. İyi geldi.
twitter.com

Parçası kaybolmuştur belki?

Parçası kaybolmuştur belki?
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Temizse alınır.

Temizse alınır.
twitter.com

Hedefine ulaşmışsın.

Hedefine ulaşmışsın.
twitter.com

Kızılcık Şerbeti gibi bu ne?

Kızılcık Şerbeti gibi bu ne?
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Uygun bir plan.

Uygun bir plan.
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Regl tespitleri!

Regl tespitleri!
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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