188 Lira Tutan Gizemli Alışverişten Her Şeyin Cılkını Çıkarmamıza Son 24 Saatin Viral Tweetleri
188 Lira Tutan Gizemli Alışverişten Her Şeyin Cılkını Çıkarmamıza Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Çarşamba günü timeline'ında hangi paylaşımlar öne çıkmış. Sosyal medya kullanıcılarını en çok hangi tweetler güldürmüş? Kaçıranlar ve tekrar gülmek isteyenler için derledik.
İyi eğlenceler 🚀
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Yumuşak bir giriş yapalım.
Prodüksiyon yapmışlar bir de.
Smeagol böyle istememişti yüzüğü.
Dikkat etmek gerek!
Sadece belirli bir yaş aralığında yapılabiliyor.
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Neden?
Güvenliğe yakalanmazsan bedava!
Peçete benzetmeleri baymıştı. İyi geldi.
Parçası kaybolmuştur belki?
👇
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Temizse alınır.
Hedefine ulaşmışsın.
Kızılcık Şerbeti gibi bu ne?
Uygun bir plan.
Regl tespitleri!
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