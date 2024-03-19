Dişilerin Asker Ocağı Kız Yurtlarında Yaşadıkları Enteresan Olayları Paylaşarak Şoke Eden Kişiler
Dişilerin Asker Ocağı Kız Yurtlarında Yaşadıkları Enteresan Olayları Paylaşarak Şoke Eden Kişiler
Kışla olsun, yurt olsun, okul olsun birbiriyle alakasız yerlerden farklı kültürlerden gelen ve bambaşka karakterlerden oluşan binlerce kişinin olduğu yerde ilginç olayların yaşanması normal. Ancak X'te bir soruya gelen yanıtlara bakınca kız yurtlarının apayrı bir dünya olduğunu öğrendik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Soru şöyleydi. Binlerce de yanıt geldi.
"dışarıya uzunca hazırlanıp süslenip misler gibi çıkan kızların yurdun içindeki en pis insanlar çıkacağı bana da şok olmuştu"
"bi tane gıpgıcık bi kız vardı manitqsıyla fingirdeştikten sonra alakasızca odamıza gelip ‘ihihihihiihihih bakıııın’ diyerek boynunu gösterip kendi odasına gidiyordu. Bütün odaca bu şekil kalıyorduk.
"2. sınıfta yurdum değişmişti odaya ilk ben gelmiştim. sonra bi kız geldi elinde kocaman valiz. ben de tam uyumak üzereydim. kafamı kaldırdım dedim hoşgeldin adın ne falan. adını söyledi. nereden geliyorsun diye sordum bana EBESİNİN A**DAN dedi... şok oldum…
Odadaki kızın neden sevgilisi yok çok güzel bir kız diye düşünürken lezbiyen olduğunu bir gece anlamıştım. Çok korktuğumu hatırlıyorum bana vücudum üzerinden iltifat ederek yaklaşmıştı. Banyoya onunla gitmemi teklif edince anneme anlatmıştım ertesi gün eve çıkardılar beni.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kızın biri vardı sürekli dolabından tehdit mektupları bıçaklar falan çıkıyodu kız sinir krizleri geçiriyo 2 günde bir hatta bir gün yemekhanede bunun oturduğu masadaki sürahiye çamaşır suyu koymuşlar kız zehirlendi falan sonra bi ortaya çıktı ki hepsini kendi yapmış psikopat
gecen donem gece yarisi zurna siparis etmistik guvenlik 11 sonrasi diye almamiza izin vermedi oc kurye de yolun kenarina birakmisti sabaha kadar odada durumlerin sirayla gozculugunu yapip sabah tam 6da inip aldip kahvalti niyetine yedik
yurda girdiğim ilk an oda arkadaşım, sen buraları bilmezsin sakın kimseye güvenme diye yarım saat nasihat verdikten sonra telefonunu tabletini bana emanet edip kantine inmişti sjdjdjdjdj
Yurtta ilk haftamız. 4 kişi ranzalarda ışık kapalı sohbet ediyoruz gece. Baya bi eğlendik gülüştük birinin sesi gelmemeye başladı uyudu heralde dedik biz de uyuyalım. İyi geceler faslının ardından ben arkamı döndüm ve çığlığı bastım. Elini unutmuş allan delisi öldü sandım
Oda arkadaşımın 2 sene sonunda şizofren olduğunu farketmiştim, 2 sene boyunca her anlattığı şey yalanmış.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda