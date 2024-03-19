Dişilerin Asker Ocağı Kız Yurtlarında Yaşadıkları Enteresan Olayları Paylaşarak Şoke Eden Kişiler

Kışla olsun, yurt olsun, okul olsun birbiriyle alakasız yerlerden farklı kültürlerden gelen ve bambaşka karakterlerden oluşan binlerce kişinin olduğu yerde ilginç olayların yaşanması normal. Ancak X'te bir soruya gelen yanıtlara bakınca kız yurtlarının apayrı bir dünya olduğunu öğrendik.