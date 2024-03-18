Kate Middleton'a Dertlenen Garibandan Taksi Sorununun En Net Çözümüne Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Kate Middleton'a Dertlenen Garibandan Taksi Sorununun En Net Çözümüne Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Pazartesi günü timeline'a kimler neşe getirmiş, kimlerin paylaşımları etkileşime doyarken yüzümüze gülücük kondurmuş?
İyi eğlenceler 🚀
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Dur, zaten bahane arıyorlar.
Olmuş mu hiç babası?
Bırakın insanlar dertlensin.
👇
Siyasi ortam da gayet hareketli.
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Çin de böyle böyle dünya devi oldu.
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
Hepimiz gurme olduk!
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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