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Kate Middleton'a Dertlenen Garibandan Taksi Sorununun En Net Çözümüne Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kate Middleton'a Dertlenen Garibandan Taksi Sorununun En Net Çözümüne Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
18.03.2024 - 19:46

Bakalım Pazartesi günü timeline'a kimler neşe getirmiş, kimlerin paylaşımları etkileşime doyarken yüzümüze gülücük kondurmuş?

İyi eğlenceler 🚀

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Dur, zaten bahane arıyorlar.

Dur, zaten bahane arıyorlar.
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Olmuş mu hiç babası?

Olmuş mu hiç babası?
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Bırakın insanlar dertlensin.

Bırakın insanlar dertlensin.
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👇

👇
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Siyasi ortam da gayet hareketli.

Siyasi ortam da gayet hareketli.
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Çin de böyle böyle dünya devi oldu.

Çin de böyle böyle dünya devi oldu.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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Hepimiz gurme olduk!

Hepimiz gurme olduk!
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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