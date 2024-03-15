Eski Sevgilisine Aldığı Hediyeleri Hesaplayıp Geri İsteyen Kişi Kafaları Karıştırdı
Eski Sevgilisine Aldığı Hediyeleri Hesaplayıp Geri İsteyen Kişi Kafaları Karıştırdı
Bir ilişkiye son verince akla o ilişkinin sebep olduğu manevi yıkım gelse de bazıları bu olaya maddi yönden de bakabiliyor. Alınan hediyelerin, ortak eşyaların istenmesi alışılagelmiş bir durum ama alınan hediyeleri faturalarıyla belgeleyip geri isteyen kişi çokça tartışıldı.
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Buket isimli kullanıcı mesajı görünce bunun bir geri dönüş sinyali olduğunu sansa da ex'i bir tahsilatçı edasıyla şu mesajı yazmış 👇
Böyle kaos dolu durumlarda da hasta olduğumuz şey tartışmaları izlemek...
Her olayda olduğu gibi burada da ikiye bölündük.
Haklı bulan da var.
Enflasyon denen bir gerçek de var.
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Yalnız değilmiş.
Neler yaşanmış.
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