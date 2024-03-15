Eski Sevgilisine Aldığı Hediyeleri Hesaplayıp Geri İsteyen Kişi Kafaları Karıştırdı

Bir ilişkiye son verince akla o ilişkinin sebep olduğu manevi yıkım gelse de bazıları bu olaya maddi yönden de bakabiliyor. Alınan hediyelerin, ortak eşyaların istenmesi alışılagelmiş bir durum ama alınan hediyeleri faturalarıyla belgeleyip geri isteyen kişi çokça tartışıldı.