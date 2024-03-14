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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
14.03.2024 - 17:34

Haftanın en çok güldüren paylaşımlarının birçoğunda kadınların imzası vardı. Bakalım küfürlü kısaltmalara başvurmadan kimler güldürmüş, kimler etkileşime doymuş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Bu çevreyi bir biz mi koruyacağız?

Bu çevreyi bir biz mi koruyacağız?
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Aferin Apple!

Aferin Apple!
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Mantıklı.

Mantıklı.
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Herkes Yılmaz Erdoğan oldu.

Herkes Yılmaz Erdoğan oldu.
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Kivi mi bu?

Kivi mi bu?
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Kedi Bank

Kedi Bank
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Bu hafta çok kedi yaptı.

Bu hafta çok kedi yaptı.
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Gune tabağı mı desek?

Gune tabağı mı desek?
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Vallahi yazık...

Vallahi yazık...
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İşte ablalık!

İşte ablalık!
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👇

👇
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Yele rutini ne acaba?

Yele rutini ne acaba?
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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