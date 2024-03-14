Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Haftanın en çok güldüren paylaşımlarının birçoğunda kadınların imzası vardı. Bakalım küfürlü kısaltmalara başvurmadan kimler güldürmüş, kimler etkileşime doymuş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Bu çevreyi bir biz mi koruyacağız?
Aferin Apple!
Mantıklı.
Herkes Yılmaz Erdoğan oldu.
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Kivi mi bu?
Kedi Bank
Bu hafta çok kedi yaptı.
Gune tabağı mı desek?
Vallahi yazık...
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İşte ablalık!
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Yele rutini ne acaba?
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