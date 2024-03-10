Sevgilisinin Arabasıyla Kaza Yapan Kişi Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Sevgilisinin Arabasıyla Kaza Yapan Kişi Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Kadın erkek ilişkilerinde pek çok eşik var. Bu eşiklerin en önemlisi de para pul işleri. Güzel güzel gezip eğlenirken araya ciddi bir akçeli işin girmesi ilişki için büyük bir sınav olabiliyor. Twitter'da paylaşılan son olay da bunun örneklerinden... Bir sosyal medya kullanıcısı kız arkadaşına arabasını verdi. Ancak işler beklediği gibi gitmedi. Araçtaki hasarı kimin ödeyeceği sorusu ilişkiyi bitirdi.
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Hikaye şu şekilde...
Ardından yaşanan ayrılık 👇
Hararetli bir tartışma da yaşandı.
"Verme o zaman" diyen oldu.
Sorumluluk araç sahibinde diyen de var.
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İki tarafa soğuk olanlar da...
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