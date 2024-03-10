Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Sevgilisinin Arabasıyla Kaza Yapan Kişi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Sevgilisinin Arabasıyla Kaza Yapan Kişi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
10.03.2024 - 15:59

Kadın erkek ilişkilerinde pek çok eşik var. Bu eşiklerin en önemlisi de para pul işleri. Güzel güzel gezip eğlenirken araya ciddi bir akçeli işin girmesi ilişki için büyük bir sınav olabiliyor. Twitter'da paylaşılan son olay da bunun örneklerinden... Bir sosyal medya kullanıcısı kız arkadaşına arabasını verdi. Ancak işler beklediği gibi gitmedi. Araçtaki hasarı kimin ödeyeceği sorusu ilişkiyi bitirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hikaye şu şekilde...

Hikaye şu şekilde...

Ardından yaşanan ayrılık 👇

Ardından yaşanan ayrılık 👇

Hararetli bir tartışma da yaşandı.

Hararetli bir tartışma da yaşandı.
twitter.com

"Verme o zaman" diyen oldu.

"Verme o zaman" diyen oldu.
twitter.com

Sorumluluk araç sahibinde diyen de var.

Sorumluluk araç sahibinde diyen de var.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

İki tarafa soğuk olanlar da...

İki tarafa soğuk olanlar da...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?