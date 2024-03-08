Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Harika bir diyalogla açılış yapalım.
Ahmet Alemdar
2006'dan beri polisler.
Mantıklı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İyi nick
Üşengeçlik seviyesi 👇
Öyle değil mi zaten?
Vedat Bey eğitimli insan tabii...
Tüm demir uçtu gitti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Arşivlik
Nobel mi alacaksın?
Karışık tost kaç ruble?
👇
Olması gereken!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hocam bir ayakkabı anın vardı. Anlatsana.
👇
İkisi de?
Gülsün artık!
Böyle bir sadakat...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Meşgul etmeyin.
Güncellemeyle mi gelmiş?
Öyle soru mu olur?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda