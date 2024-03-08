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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
08.03.2024 - 17:52

Sıcak mı soğuk mu çözemediğimiz ilginç bir hafta yaşadık. Havalar belirsiz olsa da Twitter'daki mizah havası hiç olmadığı kadar sıcaktı. Biz de kaçıranlar ve tekrar gülmek isteyenler için son 7 günün hit paylaşımlarını topladık.

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Harika bir diyalogla açılış yapalım.

Harika bir diyalogla açılış yapalım.
twitter.com

Ahmet Alemdar

Ahmet Alemdar
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2006'dan beri polisler.

2006'dan beri polisler.
twitter.com

Mantıklı.

Mantıklı.
twitter.com

👇

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İyi nick

İyi nick
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Üşengeçlik seviyesi 👇

Üşengeçlik seviyesi 👇
twitter.com

Öyle değil mi zaten?

Öyle değil mi zaten?
twitter.com

Vedat Bey eğitimli insan tabii...

Vedat Bey eğitimli insan tabii...
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Tüm demir uçtu gitti.

Tüm demir uçtu gitti.
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Arşivlik

Arşivlik
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Nobel mi alacaksın?

Nobel mi alacaksın?
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Karışık tost kaç ruble?

Karışık tost kaç ruble?
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👇

👇
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Olması gereken!

Olması gereken!
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Hocam bir ayakkabı anın vardı. Anlatsana.

Hocam bir ayakkabı anın vardı. Anlatsana.
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👇

👇
twitter.com

İkisi de?

İkisi de?
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Gülsün artık!

Gülsün artık!
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Böyle bir sadakat...

Böyle bir sadakat...
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Meşgul etmeyin.

Meşgul etmeyin.
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Güncellemeyle mi gelmiş?

Güncellemeyle mi gelmiş?
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Öyle soru mu olur?

Öyle soru mu olur?
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Bu içerikler de tam senlik 👍

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