Astrolog Dinçer Güner Çok Konuşulacak Bir Seçim Kehanetinde Bulundu
Astrolog Dinçer Güner Çok Konuşulacak Bir Seçim Kehanetinde Bulundu
'Bu pazar seçim olsa' sorusundaki pazar gününü beklemeye başladık. Eski heyecanı olmasa da 31 Mart 2024 yerel seçimleri kimi siyasi aktörler için koltuklarını koruma, kimileri için geri kazanma kimileri için de gücünü test etme sınavı olacak. 2014'ten beri yaşadığımız sık sık sandığa gitme haline de şimdilik bir 4 senelik mola verilecek. Ancak ünlü astrolog yazar Dinçer Güner 2025 yılını işaret etti.
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31 Mart'ta Türkiye mahalli idarecilerini seçmek için sandık başında olacak. Normal takvime göre 2028 genel seçimine kadar 4 yıl seçimsiz bir süreç olması bekleniyor.
Son seçimim diyen Erdoğan'a meclis kararıyla erken seçim yaparak tekrar yarışabileceği çözümünü sunan Bekir Bozdağ da kısa süreli gündem oluşturmuştu.
Ancak ünlü astrolog Dinçer Güner bu görüşe katılmıyor.
Güner ise bu görüşe katılmıyor. Ünlü yazara göre 2025'in ikinci yarısında referandum veya erken seçim gibi bir sebeple tekrar sandığa gidilecek.
Bu teorinin gerekçesi ise rutin anayasa veya erken seçim tartışmaları değil, Neptün'ün balıktan koç burcuna geçecek olması.
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Paylaşıma gelen tepkiler şöyle...
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yerel seçimden bir hafta sonra genel seçim bence birde nece konuşuyorsunuz anlayabilsek
Adam resmen Tayyip erdoğanın başına bişey gelecek demiş bir tek ben mi öyle anladım?
Bu yine üfledi mi lan ? Neptün mü söyledi amk ?