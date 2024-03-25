Astrolog Dinçer Güner Çok Konuşulacak Bir Seçim Kehanetinde Bulundu

'Bu pazar seçim olsa' sorusundaki pazar gününü beklemeye başladık. Eski heyecanı olmasa da 31 Mart 2024 yerel seçimleri kimi siyasi aktörler için koltuklarını koruma, kimileri için geri kazanma kimileri için de gücünü test etme sınavı olacak. 2014'ten beri yaşadığımız sık sık sandığa gitme haline de şimdilik bir 4 senelik mola verilecek. Ancak ünlü astrolog yazar Dinçer Güner 2025 yılını işaret etti.