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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
22.03.2024 - 17:44

Geçtiğimiz hafta mizah başlığı adı altında paylaşılan gönderilerin bir çoğu yeni adı X, Elon Musk'ın gönlümüzden silemediği adıyla Twitter'dan geldi. Bakalım bu son 7 günde kimler keyfimizi yerine getirmiş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

İkonik bir fotoğraf.

İkonik bir fotoğraf.
twitter.com

Ya Bumble ya banka renklerini değiştirsin.

Ya Bumble ya banka renklerini değiştirsin.
twitter.com

Bu kadar da olmaz!

Bu kadar da olmaz!
twitter.com

Kafası bi' farklı çalışıyor.

Kafası bi' farklı çalışıyor.
twitter.com
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Hayvanlık yapmayın.

Hayvanlık yapmayın.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Lezzet şölenine hazır ol!

Lezzet şölenine hazır ol!
twitter.com

Tam olarak böyle oldu!

Tam olarak böyle oldu!

Olaylı maçın yankısı pek olur demişler.

Olaylı maçın yankısı pek olur demişler.
twitter.com
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En mantıklı bakış açısı bu.

En mantıklı bakış açısı bu.
twitter.com

Meditasyon!

Meditasyon!
twitter.com

Anti güllaç team iş başında!

Anti güllaç team iş başında!
twitter.com

Onu da yemezsin!

Onu da yemezsin!
twitter.com

Haftaya yine buralarda olun 👋

Haftaya yine buralarda olun 👋
twitter.com
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