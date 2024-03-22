Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
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Başlayalım!
İkonik bir fotoğraf.
Ya Bumble ya banka renklerini değiştirsin.
Bu kadar da olmaz!
Kafası bi' farklı çalışıyor.
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Hayvanlık yapmayın.
👇
Lezzet şölenine hazır ol!
Tam olarak böyle oldu!
Olaylı maçın yankısı pek olur demişler.
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En mantıklı bakış açısı bu.
Meditasyon!
Anti güllaç team iş başında!
Onu da yemezsin!
Haftaya yine buralarda olun 👋
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