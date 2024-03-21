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Babaların Köy Evi Sevdasından Arzu Sabancı'nın A Harfli Ekmeğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Babaların Köy Evi Sevdasından Arzu Sabancı'nın A Harfli Ekmeğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
21.03.2024 - 17:52

Bakalım Perşembe günü timeline'ında kimlerin imzası var? Kimler sosyal medya gündemine tek bir paylaşımıyla damga vurmuş? Kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Arkadaş yapay zeka mı?

Arkadaş yapay zeka mı?
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Bilimsel bir açıklaması vardır kesin.

Bilimsel bir açıklaması vardır kesin.
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Ne güzel dertleriniz var...

Ne güzel dertleriniz var...
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👇

👇
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Ayrımcılık!

Ayrımcılık!
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Sorunu tespit etmesi biraz sürmüş.

Sorunu tespit etmesi biraz sürmüş.
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Bu kadar mı seviyorsunuz hayatı?

Bu kadar mı seviyorsunuz hayatı?
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Cocostarın ismi ne ara değişti?

Cocostarın ismi ne ara değişti?
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Tabii üstteki paylaşım bir akıma dönüştü.... İşi Allah'a kalanlar.

Tabii üstteki paylaşım bir akıma dönüştü.... İşi Allah'a kalanlar.
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Herkesin derdi farklı.

Herkesin derdi farklı.
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Sekürlerliği abartmış.

Sekürlerliği abartmış.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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