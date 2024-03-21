Babaların Köy Evi Sevdasından Arzu Sabancı'nın A Harfli Ekmeğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Babaların Köy Evi Sevdasından Arzu Sabancı'nın A Harfli Ekmeğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Perşembe günü timeline'ında kimlerin imzası var? Kimler sosyal medya gündemine tek bir paylaşımıyla damga vurmuş? Kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Arkadaş yapay zeka mı?
Bilimsel bir açıklaması vardır kesin.
Ne güzel dertleriniz var...
👇
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Ayrımcılık!
Sorunu tespit etmesi biraz sürmüş.
Bu kadar mı seviyorsunuz hayatı?
Cocostarın ismi ne ara değişti?
Tabii üstteki paylaşım bir akıma dönüştü.... İşi Allah'a kalanlar.
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Herkesin derdi farklı.
Sekürlerliği abartmış.
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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