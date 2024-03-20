Unutamadıkları Rezil Olma Anılarıyla Hepimizi Kahkahaya Boğan Kullanıcılar
Unutamadıkları Rezil Olma Anılarıyla Hepimizi Kahkahaya Boğan Kullanıcılar
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Sizin zihniniz de kafanızı yastığa koyduğunuz an rezil olma anlarınızdan oluşan bir slayt gösterisi yapıyor mu?
Bir Twitter (X) kullanıcısı diğerlerine en utanç verici ancak en komik anılarını sordu. Ortaya ise yerlerinde olmak istemesek de hayli güldüğümüz anılar çıktı!
Sosyal anksiyete ondan korkuyor.
Ayyy, benim beynim bunu her gece 4K kalitede yeniden oynatırdı.
🥲
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Arka arkaya aramdan ziyade rehberlerin eşitlenmesi daha sıkıntı gibi.
😅
Artık yeni bir anksiyete sebebim var.
Fark etmedilerse ve sorun çözüldüyse sıkıntı yok. 😅
Bir de sizlere soralım...
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Sizin aklınızdan çıkmayan, rezil olduğunuz anlar var mı?
Buyurun yorumlara, durumları birlikte normalleştirip rahatlayalım!
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