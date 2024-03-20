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Unutamadıkları Rezil Olma Anılarıyla Hepimizi Kahkahaya Boğan Kullanıcılar

Unutamadıkları Rezil Olma Anılarıyla Hepimizi Kahkahaya Boğan Kullanıcılar

Croft
Croft - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 19:07

Hepimizin aklının bir köşesinde hatırlandığı an surat ekşiten türden komik ancak bizi rezil etmiş anlar vardır. Twitter (X) kullanıcıları da unutamadıkları rezil olma anılarını anlatarak hem hepimizi güldürdü, hem de bizimkileri düşünmeye ittiler.

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Sizin zihniniz de kafanızı yastığa koyduğunuz an rezil olma anlarınızdan oluşan bir slayt gösterisi yapıyor mu?

Elbette hepimizin rezil olduğunu düşündüğü anlar var ancak biraz iç rahatlamak gerekirse çok büyük ve epik bir an değilse gerçekleştikten sonra çoğu kişinin aklına gelmiyorlar bile. Yani içiniz rahat olsun, ufak tefek rezillikleriniz başkaları tarafından unutulup gitti bile.

Bir Twitter (X) kullanıcısı diğerlerine en utanç verici ancak en komik anılarını sordu. Ortaya ise yerlerinde olmak istemesek de hayli güldüğümüz anılar çıktı!

Bir Twitter (X) kullanıcısı diğerlerine en utanç verici ancak en komik anılarını sordu. Ortaya ise yerlerinde olmak istemesek de hayli güldüğümüz anılar çıktı!
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Sosyal anksiyete ondan korkuyor.

Sosyal anksiyete ondan korkuyor.
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Ayyy, benim beynim bunu her gece 4K kalitede yeniden oynatırdı.

Ayyy, benim beynim bunu her gece 4K kalitede yeniden oynatırdı.
twitter.com

🥲

🥲
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Arka arkaya aramdan ziyade rehberlerin eşitlenmesi daha sıkıntı gibi.

Arka arkaya aramdan ziyade rehberlerin eşitlenmesi daha sıkıntı gibi.
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😅

😅
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Artık yeni bir anksiyete sebebim var.

Artık yeni bir anksiyete sebebim var.
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Fark etmedilerse ve sorun çözüldüyse sıkıntı yok. 😅

Fark etmedilerse ve sorun çözüldüyse sıkıntı yok. 😅
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Bir de sizlere soralım...

Bir de sizlere soralım...
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Sizin aklınızdan çıkmayan, rezil olduğunuz anlar var mı?

Sizin aklınızdan çıkmayan, rezil olduğunuz anlar var mı?
twitter.com

Buyurun yorumlara, durumları birlikte normalleştirip rahatlayalım!

Buyurun yorumlara, durumları birlikte normalleştirip rahatlayalım!
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