Unutamadıkları Rezil Olma Anılarıyla Hepimizi Kahkahaya Boğan Kullanıcılar

Elbette hepimizin rezil olduğunu düşündüğü anlar var ancak biraz iç rahatlamak gerekirse çok büyük ve epik bir an değilse gerçekleştikten sonra çoğu kişinin aklına gelmiyorlar bile. Yani içiniz rahat olsun, ufak tefek rezillikleriniz başkaları tarafından unutulup gitti bile.