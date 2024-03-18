Dost Bildiklerinin Kazıklarını Anlatarak Hepimizin Arkadaşlığa İnancını Sorgulatan Kullanıcılar
Dost Bildiklerinin Kazıklarını Anlatarak Hepimizin Arkadaşlığa İnancını Sorgulatan Kullanıcılar
Ne demiş atalarımız; dostunu yakın düşmanını daha yakın tutacaksın. Fakat dostlarından yedikleri kazıkları anlatarak hepimize böyle dost düşman başına' dedirten kullanıcıların anılarının ardından fikirleriniz değişebilir!
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Kimi dostlar var ki hakları hakikaten ödenmez, hayatı daha çekilebilir kılarlar.
Fakat bir kullanıcının sorusu üzerine anlatılanlar "böyle dost düşman başına" dedirten cinsten oldu.
Ardından ise anlatılanlar ağızları açık bırakacak cinstendi.
Hatta iş kuzenlere kadar uzandı!
Paralel evrende Aşk-ı Memnu?
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Gerçekten okudukça şok olmamak elde değil.
Galiba hepimizin böyle kaybettiği en az bir arkadaşı var.
O arkadaş deccal olabilir mi acaba?
Galadriel bile saçından üç tel verirken bu tavrı yapmadı.
Bu nasıl bir hırstır ya.
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Bir de size soralım!
Sizin aklınızdan çıkmayan dost kazığı hikayeleriniz var mı?
Buyurun, yorumlarda dertleşelim.
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