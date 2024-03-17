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Gayriresmi Antidepresenlarını Paylaşarak Nasıl Kafayı Yemediklerini Gözler Önüne Seren Kullanıcılar

Gayriresmi Antidepresenlarını Paylaşarak Nasıl Kafayı Yemediklerini Gözler Önüne Seren Kullanıcılar

Croft
Croft - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 16:18

Hepimizin kafayı yememek için sıkı sıkı tutunduğu bir şeyler var. Twitter (X) kullanıcıları da kendilerine yöneltilen soru üzerine gayriresmi antidepresanlarını paylaşarak akıl sağlıklarını nasıl koruduklarını anlattılar.

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Hayatın getirdikleri karşısında siz de kendinizi zaman zaman tam da böyle buluyorsunuz, biliyoruz!

Hayatın getirdikleri karşısında siz de kendinizi zaman zaman tam da böyle buluyorsunuz, biliyoruz!

Kimimizin işi, kimimizin okulu, kimimizin ise bambaşka dertleri var ancak ortak noktamız kafayı yemenin eşiğinde oluşumuz.

Bir Twitter kullanıcısı da ahaliye gayriresmi antidepresanlarını sorarak ayakta kalma çabalarımıza ışık tuttu desek yeridir.

Bir Twitter kullanıcısı da ahaliye gayriresmi antidepresanlarını sorarak ayakta kalma çabalarımıza ışık tuttu desek yeridir.
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Soruya gelen en popüler yanıt ise kediler!

Soruya gelen en popüler yanıt ise kediler!
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😻

😻
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Şu tatlılıklar hakikaten hayatı birazcık daha çekilir kılıyorlar.

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Hem yara bandım hem yaram...

Hem yara bandım hem yaram...
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Ne güzel ya dans edecek enerjiniz var. 😌

Sağlam bir dertlenme seansının ardından ağır babaanne yorganı altında uyunacak uykunun çözemeyeceği şey yok.

K-pop fanlarına özel reçete.

K-pop fanlarına özel reçete.
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Kafa dengi arkadaş grubuyla yapılacak bir masa oyunu gecesi... Nasıl ihtiyacım olduğunu şu an fark ettim.

Kafa dengi arkadaş grubuyla yapılacak bir masa oyunu gecesi... Nasıl ihtiyacım olduğunu şu an fark ettim.
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Yemekle depresyon bağlantısı çok garip. Yiyince mutlu oluyorsun sonra kilo aldığını hatırlayıp tekrar mutsuz oluyorsun.

Yemekle depresyon bağlantısı çok garip. Yiyince mutlu oluyorsun sonra kilo aldığını hatırlayıp tekrar mutsuz oluyorsun.
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Kafayı toparlayacak ideal gün tabağı olmadan olmaz.

Kafayı toparlayacak ideal gün tabağı olmadan olmaz.
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Bir de size soralım.

Bir de size soralım.
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Sizin reçetesiz antidepresanlarınız neler?

Sizin reçetesiz antidepresanlarınız neler?
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Buyurun yorumlara!

Buyurun yorumlara!
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