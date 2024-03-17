Gayriresmi Antidepresenlarını Paylaşarak Nasıl Kafayı Yemediklerini Gözler Önüne Seren Kullanıcılar
Gayriresmi Antidepresenlarını Paylaşarak Nasıl Kafayı Yemediklerini Gözler Önüne Seren Kullanıcılar
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Hayatın getirdikleri karşısında siz de kendinizi zaman zaman tam da böyle buluyorsunuz, biliyoruz!
Bir Twitter kullanıcısı da ahaliye gayriresmi antidepresanlarını sorarak ayakta kalma çabalarımıza ışık tuttu desek yeridir.
Soruya gelen en popüler yanıt ise kediler!
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Şu tatlılıklar hakikaten hayatı birazcık daha çekilir kılıyorlar.
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Hem yara bandım hem yaram...
Ne güzel ya dans edecek enerjiniz var. 😌
Sağlam bir dertlenme seansının ardından ağır babaanne yorganı altında uyunacak uykunun çözemeyeceği şey yok.
K-pop fanlarına özel reçete.
Kafa dengi arkadaş grubuyla yapılacak bir masa oyunu gecesi... Nasıl ihtiyacım olduğunu şu an fark ettim.
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Yemekle depresyon bağlantısı çok garip. Yiyince mutlu oluyorsun sonra kilo aldığını hatırlayıp tekrar mutsuz oluyorsun.
Kafayı toparlayacak ideal gün tabağı olmadan olmaz.
Bir de size soralım.
Sizin reçetesiz antidepresanlarınız neler?
Buyurun yorumlara!
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