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Yıkanmış Kahve Olayını Yanlış Anlayandan Acayip İş Merkezine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yıkanmış Kahve Olayını Yanlış Anlayandan Acayip İş Merkezine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
17.03.2024 - 16:06 Son Güncelleme: 17.03.2024 - 16:22

Twitter'a 24 saattir bakmadıysanız hiçbir şey kaçırmış değilsiniz, üzülmeyin. Biz sizler için son 24 saatin viral tivitlerini derledik bile 👍

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1. Hikayenin sonunda göz yaşınız pıt ediyor...

1. Hikayenin sonunda göz yaşınız pıt ediyor...

2. Huzeyfe Bey çok özür dileriz...

2. Huzeyfe Bey çok özür dileriz...

3. Acaba Ankara ve İstanbul nasıl olurdu?

3. Acaba Ankara ve İstanbul nasıl olurdu?

4. Mahvettiniz bizi cüceleeeerrrr!

4. Mahvettiniz bizi cüceleeeerrrr!
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5. Pommes ne annesi?

6. Mekana girince otomatikman "Ben de Nişantaşı çocuğuyum" diyorsunuz herhalde...

6. Mekana girince otomatikman "Ben de Nişantaşı çocuğuyum" diyorsunuz herhalde...

7. Ben de Güllaç kadınıyım 👍

7. Ben de Güllaç kadınıyım 👍

8. Ne hallere geldik...

8. Ne hallere geldik...
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9. Ne hallere geldik demiştim değil mi?

9. Ne hallere geldik demiştim değil mi?

10. Yaratıcılık diye buna derim!

10. Yaratıcılık diye buna derim!

11. Yıkanmış kahve olayını böyle anlayanlar bir bakabilir mi?

11. Yıkanmış kahve olayını böyle anlayanlar bir bakabilir mi?

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