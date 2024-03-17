Yıkanmış Kahve Olayını Yanlış Anlayandan Acayip İş Merkezine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yıkanmış Kahve Olayını Yanlış Anlayandan Acayip İş Merkezine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Twitter'a 24 saattir bakmadıysanız hiçbir şey kaçırmış değilsiniz, üzülmeyin. Biz sizler için son 24 saatin viral tivitlerini derledik bile 👍
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1. Hikayenin sonunda göz yaşınız pıt ediyor...
2. Huzeyfe Bey çok özür dileriz...
3. Acaba Ankara ve İstanbul nasıl olurdu?
4. Mahvettiniz bizi cüceleeeerrrr!
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6. Mekana girince otomatikman "Ben de Nişantaşı çocuğuyum" diyorsunuz herhalde...
7. Ben de Güllaç kadınıyım 👍
8. Ne hallere geldik...
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9. Ne hallere geldik demiştim değil mi?
10. Yaratıcılık diye buna derim!
11. Yıkanmış kahve olayını böyle anlayanlar bir bakabilir mi?
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