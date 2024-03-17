Bir Neslin Hem Yara Bandı Hem Yarası MSN Hakkında Akıllarında Kalanlarla Geçmişe Götüren Kullanıcılar
Bir Neslin Hem Yara Bandı Hem Yarası MSN Hakkında Akıllarında Kalanlarla Geçmişe Götüren Kullanıcılar
İnternetin emekleme adımlarını geride bırakmaya başladığı dönemde hayatlarımıza MSN efsanesi girdi. Değil şimdiki liselilerin, üniversitelilerin dahi hatırlamayacağı MSN ile büyüyen kullanıcılar ise akıllarında kalanlarla hepimizi adeta zamanda yolculuğa çıkarttılar.
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Okuldan gelip çantaları kenara attıktan sonra PC başına koşmamızın erken 2000'li yıllardaki sebebi MSN Messenger idi.
Twitter kullanıcıları da kendilerine sorulan bir soru üzerine nostalji gözlüklerini takıp MSN simgesine baktıklarında ne gördüklerini birer birer anlatarak evveliyatı yetenleri geçmişe ışınladılar!
İlk mail adreslerinin rezilliği... crazy_boy_71xd tarzı mailler her yerdeydi ve hiç birimiz bir gün iş güç için mail kullanacağımızı düşünmemiştik.
MSN sadece bir uygulama değil, bir dönem, bir kuşaktı.
Tam da bunu yaparken yakalanmamak için PC'nin fişini çekip aleti bozmuştum, benim de aklıma o geldi.
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"Ne dinliyorum" özelliği ile flörte veya platoniğe bol bol mesaj verilirdi.
"ǟֆɨ ɖǟʟɢǟʟǟʀıռ ֆʊֆӄʊռ քʀɛռֆɛֆɨ" şimdi oturum açtı.
Kim bilir ne derdimiz vardı be.
Kimliği uzun araştırmalara konu olan Ayça_22 efsanesi MSN döneminin en yaratıcı sahtecilik olaylarındandı herhalde.
Bunun tam tersi de aileyi uzaktaki akrabalarıyla "teknoloji de çok gelişti" lafları arasında konuştururken yaşanırdı.
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Biz büyüdük ve kirlendi dünya...
Hayalet Sevgilim İrem'in gönderisinin ardından bir de size soralım.
MSN size neler hatırlatıyor?
Yorumlara buyurun, bu zaman tünelinin ucunu hep birlikte bulmaya çalışalım.
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Cam açalım mı diye sorduğum mal arkadaşımın bu soğukta ne cam açması şeklinde verdiği cevap 🤦♀️
msn bitti, şu diyaloğu yaşadığını iddia eden bitmedi.
geçenlerde WhatsApp'da titreşim gönderememenin ne kadar büyük bir eksiklik olduğunu düşündüm kendi kendime, bence wp bunu çözmeli, işlevsel birşeydi çok 😂
Koluma kendi kendime yaptığım dövmem, Allah'tan yıllar içinde silindi de aynayla her buluştuğumda o gerizekalılıkla karşı karşıya kalmadım.