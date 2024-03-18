Boşanma Anılarını Paylaşarak Hepimizin İçinin Yağını Eriten X Kullanıcıları

Evlenmekten daha zor bir şey varsa o da kuşkusuz boşanmaktır. Ancak bazen insanın başına öyle şeyler geliyor ki bu kritik karara varmak bir saniyelerini alıyor. Twitter'da @anneninicsesi adlı kullanıcı, boşanma kararını nasıl verdiğini paylaşınca birçok kullanıcıdan da benzer yorumlar aldı. Gelin o kişilerin boşanma anılarına hep birlikte bakalım.