Boşanma Anılarını Paylaşarak Hepimizin İçinin Yağını Eriten X Kullanıcıları
Boşanma Anılarını Paylaşarak Hepimizin İçinin Yağını Eriten X Kullanıcıları
Evlenmekten daha zor bir şey varsa o da kuşkusuz boşanmaktır. Ancak bazen insanın başına öyle şeyler geliyor ki bu kritik karara varmak bir saniyelerini alıyor. Twitter'da @anneninicsesi adlı kullanıcı, boşanma kararını nasıl verdiğini paylaşınca birçok kullanıcıdan da benzer yorumlar aldı. Gelin o kişilerin boşanma anılarına hep birlikte bakalım.
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Etrafımızdaki insanlar evlenmek zordur derler ama bize kalırsa evlenmekten daha zor olan bir şey varsa o da boşanmaktır. İki kişi arasındaki aşk, sevgi ve saygı bitmişse evli durmanın pek de bir anlamı yoktur.
Ancak onca geçirilen sene, birlikte kazanılan her şey, varsa çocuk derken bu o kadar kolay olamayabiliyor. Özellikle de kadınlar için...
Ama bazen öyle bir an geliyor ki kadınlar boşanma kararını tek bir an içinde verebiliyor. Twitter'da @anneninicsesi adlı bir kullanıcı da bunlardan biri. Kendisi sosyal medyada boşanmaya karar verdiği anı paylaştı.
Kullanıcının o paylaşımından sonra birçok kişi boşanma anılarını anlattı. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.
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Sizin ya da etrafınızdaki insanların boşanmak konusunda bir anısı var mı? Yorumlara buyrun!
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