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Boşanma Anılarını Paylaşarak Hepimizin İçinin Yağını Eriten X Kullanıcıları

Boşanma Anılarını Paylaşarak Hepimizin İçinin Yağını Eriten X Kullanıcıları

Twitter Goygoy Boşanma
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 15:10

Evlenmekten daha zor bir şey varsa o da kuşkusuz boşanmaktır. Ancak bazen insanın başına öyle şeyler geliyor ki bu kritik karara varmak bir saniyelerini alıyor. Twitter'da @anneninicsesi adlı kullanıcı, boşanma kararını nasıl verdiğini paylaşınca birçok kullanıcıdan da benzer yorumlar aldı. Gelin o kişilerin boşanma anılarına hep birlikte bakalım.

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Etrafımızdaki insanlar evlenmek zordur derler ama bize kalırsa evlenmekten daha zor olan bir şey varsa o da boşanmaktır. İki kişi arasındaki aşk, sevgi ve saygı bitmişse evli durmanın pek de bir anlamı yoktur.

Etrafımızdaki insanlar evlenmek zordur derler ama bize kalırsa evlenmekten daha zor olan bir şey varsa o da boşanmaktır. İki kişi arasındaki aşk, sevgi ve saygı bitmişse evli durmanın pek de bir anlamı yoktur.

Ancak onca geçirilen sene, birlikte kazanılan her şey, varsa çocuk derken bu o kadar kolay olamayabiliyor. Özellikle de kadınlar için...

Ama bazen öyle bir an geliyor ki kadınlar boşanma kararını tek bir an içinde verebiliyor. Twitter'da @anneninicsesi adlı bir kullanıcı da bunlardan biri. Kendisi sosyal medyada boşanmaya karar verdiği anı paylaştı.

Ama bazen öyle bir an geliyor ki kadınlar boşanma kararını tek bir an içinde verebiliyor. Twitter'da @anneninicsesi adlı bir kullanıcı da bunlardan biri. Kendisi sosyal medyada boşanmaya karar verdiği anı paylaştı.

Kullanıcının o paylaşımından sonra birçok kişi boşanma anılarını anlattı. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.

Kullanıcının o paylaşımından sonra birçok kişi boşanma anılarını anlattı. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.
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Sizin ya da etrafınızdaki insanların boşanmak konusunda bir anısı var mı? Yorumlara buyrun!

Sizin ya da etrafınızdaki insanların boşanmak konusunda bir anısı var mı? Yorumlara buyrun!
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nolmus ki

Hepsinde değersiz hissetmiş kadınlar var, onları önemsemeyen, saygı duymayan, değer vermeyen eşleri yüzünden dolmuşlar. Küçük gibi görülen bir söz ve ya hare... Devamını Gör

lilithtrinity

sevmeyen erkek çok acımasız oluyor yaa

TİRYAKİ

Daha çok kocaları kurtulmuş gibi geldi bana...

mamamia

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