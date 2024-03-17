Sinema ve Dizi Dünyasıyla İlgili Paylaştıkları Tweetlerle Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları
Sinema ve Dizi Dünyasıyla İlgili Paylaştıkları Tweetlerle Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları
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1. Emekli olan sinefiller ile başlıyoruz!
2. Ben Brad Pitt için seviyorum valla Fight Club'ı...
3. Dakotacığım sence de biraz abartmıyor musun?
4. Televizyon izlemeyi azaltalım arkadaşlar.
5. İlla o evi kiralayacaklar...
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6. Sex and the City severlerin gözü yaşlı...
7. Biz de çok özledik.
8. Efsane tespit olmuş:
9. Marjinal sinefilim diyen görürseniz kaçın.
10. Mubi neden böyle yapıyorsun ki?
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11. Whiplash olacak belki, nereden biliyorsun?
13. Oscar'daki hali buna benziyordu cidden:
15. Böyle tam isabet oturan bir karşılaştırma görülmedi...
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17. Ah be ne çektin Paul...
18. Oscar töreninde anlık Bradley abimiz...
19. +1
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21. Sen Messi'yi savundun!
22. Ooo hayırrrr!
23. Bu doğru.
24. Haftaya görüşmek üzere...
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