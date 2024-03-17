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Sinema ve Dizi Dünyasıyla İlgili Paylaştıkları Tweetlerle Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları

Sinema ve Dizi Dünyasıyla İlgili Paylaştıkları Tweetlerle Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları

Sinema dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 15:31

Her hafta olduğu gibi bu hafta da dizi ve sinema dünyasıyla alakalı birbirinden enteresan ve trajikomik paylaşımlar yapıldı. Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.

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1. Emekli olan sinefiller ile başlıyoruz!

1. Emekli olan sinefiller ile başlıyoruz!
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2. Ben Brad Pitt için seviyorum valla Fight Club'ı...

2. Ben Brad Pitt için seviyorum valla Fight Club'ı...
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3. Dakotacığım sence de biraz abartmıyor musun?

3. Dakotacığım sence de biraz abartmıyor musun?
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4. Televizyon izlemeyi azaltalım arkadaşlar.

4. Televizyon izlemeyi azaltalım arkadaşlar.
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5. İlla o evi kiralayacaklar...

5. İlla o evi kiralayacaklar...
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6. Sex and the City severlerin gözü yaşlı...

6. Sex and the City severlerin gözü yaşlı...
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7. Biz de çok özledik.

7. Biz de çok özledik.
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8. Efsane tespit olmuş:

8. Efsane tespit olmuş:
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9. Marjinal sinefilim diyen görürseniz kaçın.

9. Marjinal sinefilim diyen görürseniz kaçın.
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10. Mubi neden böyle yapıyorsun ki?

10. Mubi neden böyle yapıyorsun ki?
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11. Whiplash olacak belki, nereden biliyorsun?

11. Whiplash olacak belki, nereden biliyorsun?
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12. Şu ikili ne yaşadı çok merak ediyorum ya.

13. Oscar'daki hali buna benziyordu cidden:

13. Oscar'daki hali buna benziyordu cidden:
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14. Cuk oturmuş.

15. Böyle tam isabet oturan bir karşılaştırma görülmedi...

15. Böyle tam isabet oturan bir karşılaştırma görülmedi...
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16. Gebzer dayı sen harika bir detaysın!

17. Ah be ne çektin Paul...

17. Ah be ne çektin Paul...
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18. Oscar töreninde anlık Bradley abimiz...

18. Oscar töreninde anlık Bradley abimiz...
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19. +1

19. +1
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20. Keşke gerçek olsaydı... O kadar tatlı ki!

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21. Sen Messi'yi savundun!

21. Sen Messi'yi savundun!
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22. Ooo hayırrrr!

22. Ooo hayırrrr!
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23. Bu doğru.

23. Bu doğru.
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24. Haftaya görüşmek üzere...

24. Haftaya görüşmek üzere...
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