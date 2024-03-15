İzleyicilerin Dark'a Benzettiği Alman Dizisi 'Sinyal' Kısa Sürede Netflix'in Altını Üstüne Getirdi

7 Mart tarihinde Netflix'te yayınlanan 'The Signal' dizisi kısa süre içerisinde platformda en çok izlenen yapımlardan biri. Diziyi izleyenler şimdiden onu kült Alman dizisi Dark'a benzetiyor. Gelin hep birlikte dizinin detaylarına ve gelen tepkilere hep birlikte bakalım.