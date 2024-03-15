İzleyicilerin Dark'a Benzettiği Alman Dizisi 'Sinyal' Kısa Sürede Netflix'in Altını Üstüne Getirdi
İzleyicilerin Dark'a Benzettiği Alman Dizisi 'Sinyal' Kısa Sürede Netflix'in Altını Üstüne Getirdi
7 Mart tarihinde Netflix'te yayınlanan 'The Signal' dizisi kısa süre içerisinde platformda en çok izlenen yapımlardan biri. Diziyi izleyenler şimdiden onu kült Alman dizisi Dark'a benzetiyor. Gelin hep birlikte dizinin detaylarına ve gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
'The Signal', Netflix'te son zamanlarda izleyenleri heyecanlandıran dizilerden biri. 7 Mart'ta yayınlanan dizi kısa süre içerisinde dijital platformda en çok izlenenler arasında yer almayı başardı.
Sebastian Hilger'ın yarattığı dizinin başrolünde Florian David Fitz, Yuna Bennett, Hadi Khanjanpour ve Peri Baumeister gibi oyuncular yer alıyor. Başroldeki Fitz'in senaryoyu kaleme aldığı 4 bölümlük dizi, 18 yaş altındaki izleyicilere uygun değil olarak belirtiliyor.
Almanya yapımı bir mini dizi olan 'The Signal', Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kaybolan bir astronotun yaşadıklarını konu alıyor. bunun yanı sıra bir ailenin umutlarını ve hayal kırıklıklarını da ekrana yansıtıyor.
Florian David Fitz, astronot eşi Paula görev sırasında ortadan kaybolunca kızları Charlie'yi korumaya çalışan Sven'i canlandırıyor. 'The Signal' dizisinde bolca gizem ve duygu dolu anlar izleyiciyi bekliyor.
İzleyenler 'The Signal'i bu benzersiz senaryosuyla başka bir diziye benzetiyor. Sosyal medyadaki yorumlara baktığımızda pek çok izleyici diziyi Alman yapımı kült gerilim dizisi benzetiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kimileri de muhteşem diyerek herkesin izlemesini öneriyor. Peki kullanıcılardan ne yorumlar geldiğine gelin hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz Netflix'in altını üstünü getiren 'The Signal' dizisini izlediniz mi? Gerçekten Dark'a benzemiş mi? Yorumlara buyrun!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda