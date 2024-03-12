Oppenheimer'la Oscar Ödülü Kazanan Christopher Nolan'ın Yeni Filmini Yazdığı Haberi Goygoycuların Diline Düştü
Oppenheimer'la Oscar Ödülü Kazanan Christopher Nolan'ın Yeni Filmini Yazdığı Haberi Goygoycuların Diline Düştü
Ünlü yönetmen Christopher Nolan, Oppenheimer filmiyle 'En İyi Yönetmen' ödülünü kazandı. Filmin 7 dalda Oscar ödülü almasının ardından Nolan'ın bir sonraki filmi için fısıldaşmalar başladı bile. Peki X'te @sinemori'nin paylaştığı 'Christopher Nolan, yeni filmini yazmaya başladı' haberine ne tepkiler geldi? Gelin hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
96. Akademi Ödülleri 10 Mart günü Los Angeles'ta sahiplerin buldu. 7 dalda ödül kazanan Oppenheimer, Cillian Murphy'ye 'En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandırırken Christopher Nolan'a 'En İyi Yönetmen' ödülünü getirdi.
Akıl Defteri, Batman Başlıyor, Yıldızlararası, Başlangıç, Dunkirk ve Tenet filmleriyle de tüm zamanların en sevilen yönetmenlerinden biri olan Nolan'ın bir sonraki projesi ise merak konusu.
Oppenheimer'dan sonra Christopher Nolan'ın ne tür bir film çekeceği henüz bilinmiyor ama bu durum şimdiden sosyal medyanın diline düşmüş durumda.
Bazıları yönetmenin Tenet ve Başlangıç filmlerine benzer bilim kurgu filmleri isteyip Oppenheimer gibi biyografik film istemezken bazıları da "daha ne acele bi' dursun" diyor.
Gelin X'te @sinemori'nin paylaştığı "Christopher Nolan, yeni filmini yazmaya başladı" haberine gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1.
2.
3.
4.
5.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6.
7.
8.
9.
10.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11.
12.
13.
14.
15.
İçeriğin Devamı Aşağıda
16.
17.
18.
Siz Nolan abimizin yeni filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın