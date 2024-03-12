Oppenheimer'la Oscar Ödülü Kazanan Christopher Nolan'ın Yeni Filmini Yazdığı Haberi Goygoycuların Diline Düştü

Ünlü yönetmen Christopher Nolan, Oppenheimer filmiyle 'En İyi Yönetmen' ödülünü kazandı. Filmin 7 dalda Oscar ödülü almasının ardından Nolan'ın bir sonraki filmi için fısıldaşmalar başladı bile. Peki X'te @sinemori'nin paylaştığı 'Christopher Nolan, yeni filmini yazmaya başladı' haberine ne tepkiler geldi? Gelin hep birlikte bakalım.