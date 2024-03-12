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Oppenheimer'la Oscar Ödülü Kazanan Christopher Nolan'ın Yeni Filmini Yazdığı Haberi Goygoycuların Diline Düştü

Oppenheimer'la Oscar Ödülü Kazanan Christopher Nolan'ın Yeni Filmini Yazdığı Haberi Goygoycuların Diline Düştü

Sinema Oscar
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 18:28

Ünlü yönetmen Christopher Nolan, Oppenheimer filmiyle 'En İyi Yönetmen' ödülünü kazandı. Filmin 7 dalda Oscar ödülü almasının ardından Nolan'ın bir sonraki filmi için fısıldaşmalar başladı bile. Peki X'te @sinemori'nin paylaştığı 'Christopher Nolan, yeni filmini yazmaya başladı' haberine ne tepkiler geldi? Gelin hep birlikte bakalım.

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96. Akademi Ödülleri 10 Mart günü Los Angeles'ta sahiplerin buldu. 7 dalda ödül kazanan Oppenheimer, Cillian Murphy'ye 'En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandırırken Christopher Nolan'a 'En İyi Yönetmen' ödülünü getirdi.

96. Akademi Ödülleri 10 Mart günü Los Angeles'ta sahiplerin buldu. 7 dalda ödül kazanan Oppenheimer, Cillian Murphy'ye 'En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandırırken Christopher Nolan'a 'En İyi Yönetmen' ödülünü getirdi.

Akıl Defteri, Batman Başlıyor, Yıldızlararası, Başlangıç, Dunkirk ve Tenet filmleriyle de tüm zamanların en sevilen yönetmenlerinden biri olan Nolan'ın bir sonraki projesi ise merak konusu.

Oppenheimer'dan sonra Christopher Nolan'ın ne tür bir film çekeceği henüz bilinmiyor ama bu durum şimdiden sosyal medyanın diline düşmüş durumda.

Oppenheimer'dan sonra Christopher Nolan'ın ne tür bir film çekeceği henüz bilinmiyor ama bu durum şimdiden sosyal medyanın diline düşmüş durumda.

Bazıları yönetmenin Tenet ve Başlangıç filmlerine benzer bilim kurgu filmleri isteyip Oppenheimer gibi biyografik film istemezken bazıları da "daha ne acele bi' dursun" diyor.

Bazıları yönetmenin Tenet ve Başlangıç filmlerine benzer bilim kurgu filmleri isteyip Oppenheimer gibi biyografik film istemezken bazıları da "daha ne acele bi' dursun" diyor.

Gelin X'te @sinemori'nin paylaştığı "Christopher Nolan, yeni filmini yazmaya başladı" haberine gelen tepkilere hep birlikte bakalım.

Gelin X'te @sinemori'nin paylaştığı "Christopher Nolan, yeni filmini yazmaya başladı" haberine gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
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Siz Nolan abimizin yeni filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...

Siz Nolan abimizin yeni filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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