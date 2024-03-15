Başrollerinde Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu'nun Yer Aldığı Netflix Filmi 'Romantik Hırsız'a Gelen Tepkiler
Başrollerinde Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu'nun Yer Aldığı Netflix Filmi 'Romantik Hırsız'a Gelen Tepkiler
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Netflix'in yerli yapımı 'Romantik Hırsız' filmi 14 Mart günü sinemaseverlerle buluştu. Film yayınlandığı andan itibaren platformda senaryosuyla en dikkat çeken yapımlar arasında yer aldı.
'Romantik Hırsız'ın başrollerinde Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç yer alıyor. İki yıldız oyuncuya Hakan Ummak, Ushan Çakır, Fırat Tanış, Osman Alkaş ve Nil Keser eşlik ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Recai Karagöz oturuyor.
'Romantik Hırsız', tam tamına bir aksiyon, aşk ve entrika üçgeninde geçen bir hikayeyi anlatıyor. Film, Interpol’ün Sanat Suçları Birimi’nde çalışan bir polis memuru olan Alin'in (Esra Bilgiç) girilmesi imkansız bir müzeden tablolar çalan bir hırsızın peşine düşmesini konu alıyor.
Ancak Alin'in peşine düştüğü hırsız geçmişte evlenme hayalleri kurduğu milyoner Güney Arat (Birkan Sokullu) olunca işler karmaşık bir hale geliyor. Peki Romantik Hırsız'ı izleyenler film hakkında ne düşünüyor? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.
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Siz Romantik Hırsız'ı izlediniz mi? Film hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara!
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