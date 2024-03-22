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Hamilelik Sürecinde Küfürbaz Haydo'ya Dönüşen Kadınlar İçlerini Timeline'a Döktü

Hamilelik Sürecinde Küfürbaz Haydo'ya Dönüşen Kadınlar İçlerini Timeline'a Döktü

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
22.03.2024 - 16:06

Hamilelik mucizevi bir süreç ve aynı zamanda hormonların da değişkenlik gösterdiği bir durum. Gebelik döneminde ise gözlemlenen değişiklikler sadece fiziki olmakla kalmıyor, anne adaylarını veya yeni annelerin ruh halini de etkiliyor. bir Twitter kullanıcısı hamilelik sürecinde ağzının filtresini kaybettiğini ileri sürdü. İlginçtir ki bu konuda kendisinin de yalnız olmadığı ortaya çıktı.

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Paylaşım şöyleydi.

Paylaşım şöyleydi.

Tartışmaların seviyesi düştü diyen de var.

Tartışmaların seviyesi düştü diyen de var.

Normal bir süreç olduğunu öne süren de...

Normal bir süreç olduğunu öne süren de...

Güncelleme tabirini kullananlar da çok haksız sayılmaz.

Güncelleme tabirini kullananlar da çok haksız sayılmaz.

Korkuya kapınlar da oldu.

Korkuya kapınlar da oldu.
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