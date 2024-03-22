Hamilelik Sürecinde Küfürbaz Haydo'ya Dönüşen Kadınlar İçlerini Timeline'a Döktü

Hamilelik mucizevi bir süreç ve aynı zamanda hormonların da değişkenlik gösterdiği bir durum. Gebelik döneminde ise gözlemlenen değişiklikler sadece fiziki olmakla kalmıyor, anne adaylarını veya yeni annelerin ruh halini de etkiliyor. bir Twitter kullanıcısı hamilelik sürecinde ağzının filtresini kaybettiğini ileri sürdü. İlginçtir ki bu konuda kendisinin de yalnız olmadığı ortaya çıktı.