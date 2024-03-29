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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
29.03.2024 - 15:22

Mizahın beşiği Twitter'ın adını değiştirdiler, kuşlu logoyu çıkarıp yüzünü değiştirdiler ama komik paylaşımları değiştiremediler. Biz de kaçıranlar ve tekrar gülmek isteyenler için derledik.

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Çözüm de geldi.

Çözüm de geldi.
twitter.com

SMS mi kaldı?

Yemeyeceğiz kardeşim.

Yemeyeceğiz kardeşim.
twitter.com

Niye böyle yaptın?

Niye böyle yaptın?
twitter.com
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FYNH Kahvesi

FYNH Kahvesi
twitter.com

Böyle soru mu olur?

Böyle soru mu olur?

Kiracı buluşması

Kiracı buluşması

Aman hocam!

Aman hocam!
twitter.com

Ülkemizde vergi sistemi

Ülkemizde vergi sistemi
twitter.com
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Olur zamanla.

Olur zamanla.
twitter.com

Testi kebabından ötürü mü?

Testi kebabından ötürü mü?
twitter.com

Fotoception

Fotoception
twitter.com

Kim diye merak ediyorduk.

Kim diye merak ediyorduk.
twitter.com

Çok içten sövmüş.

Çok içten sövmüş.
twitter.com
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Doğal mı?

Doğal mı?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Çok iyi kıyas

Çok iyi kıyas
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Acaba bir sonraki durağı neresi olacak?

Acaba bir sonraki durağı neresi olacak?
twitter.com

Mantıklı.

Mantıklı.
twitter.com
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Bunu da çözsünler bakalım.

Bunu da çözsünler bakalım.
twitter.com

101 derken ders anlamında mı?

101 derken ders anlamında mı?

Aynısı!

Aynısı!
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Şakanın kalite?

Şakanın kalite?
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Ani bir karar olmuş.

Ani bir karar olmuş.
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Nisan ayında görüşmek üzere 👋

Nisan ayında görüşmek üzere 👋
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