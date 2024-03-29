Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Mizahın beşiği Twitter'ın adını değiştirdiler, kuşlu logoyu çıkarıp yüzünü değiştirdiler ama komik paylaşımları değiştiremediler. Biz de kaçıranlar ve tekrar gülmek isteyenler için derledik.
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Çözüm de geldi.
Yemeyeceğiz kardeşim.
Niye böyle yaptın?
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FYNH Kahvesi
Böyle soru mu olur?
Kiracı buluşması
Aman hocam!
Ülkemizde vergi sistemi
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Olur zamanla.
Testi kebabından ötürü mü?
Fotoception
Kim diye merak ediyorduk.
Çok içten sövmüş.
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Doğal mı?
👇
Çok iyi kıyas
Acaba bir sonraki durağı neresi olacak?
Mantıklı.
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Bunu da çözsünler bakalım.
101 derken ders anlamında mı?
Aynısı!
Şakanın kalite?
Ani bir karar olmuş.
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Nisan ayında görüşmek üzere 👋
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