Attıkları SMS'lerle Kredi Kartı Ekstresi Gibi Darlayan Deva Partisi'ne İki Çift Lafı Olan Değerli Hemşehriler

Bangır bangır seçim otobüsleri, afişler posterler, hediyelikler, çoluğun çocuğun rızkını propogandaya gömen bağımsız adaylar... Tabii bir de sağda solda bu günler için çıkan yeni rezervler... Uzmanlara göre eski coşku ve heves görünmese de Türkiye'de bir seçim için olağan her şey 31 Mart yerel seçimleri için de yaşanıyor. Ancak bir parti farklı bir propogandayla dikkat çekiyor. Dağılan altılı masa üyelerinden Ali Babacan'ın Deva Partisi. O kadar sık SMS atıyorlar ki bu da sosyal medyada sürekli gündeme düşüyor.