Attıkları SMS'lerle Kredi Kartı Ekstresi Gibi Darlayan Deva Partisi'ne İki Çift Lafı Olan Değerli Hemşehriler
Attıkları SMS'lerle Kredi Kartı Ekstresi Gibi Darlayan Deva Partisi'ne İki Çift Lafı Olan Değerli Hemşehriler
Bangır bangır seçim otobüsleri, afişler posterler, hediyelikler, çoluğun çocuğun rızkını propogandaya gömen bağımsız adaylar... Tabii bir de sağda solda bu günler için çıkan yeni rezervler... Uzmanlara göre eski coşku ve heves görünmese de Türkiye'de bir seçim için olağan her şey 31 Mart yerel seçimleri için de yaşanıyor. Ancak bir parti farklı bir propogandayla dikkat çekiyor. Dağılan altılı masa üyelerinden Ali Babacan'ın Deva Partisi. O kadar sık SMS atıyorlar ki bu da sosyal medyada sürekli gündeme düşüyor.
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Dağılan altılı masanın üyelerinden Deva Partisi geçtiğimiz seçim CHP ile ortak listelerden seçime girmişti. Yerel seçimler için kendini test etmek isteyen Babacan'ın partisi 2024 yılı için ilginç bir strateji uyguluyor.
Partice vatandaşı SMS'e boğan Deva Twitter'da gözlerden kaçmadı.
Bir de bu açıdan bakın.
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Yani...
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