Ünlülere Yapılan Muhteşem Benzetmeler İnternete Ödediğiniz Paranın Hakkını Verecek
Ünlülere Yapılan Muhteşem Benzetmeler İnternete Ödediğiniz Paranın Hakkını Verecek
İnsan insana benzer ama böylesini görmediniz... Ünlüleri çizgi film karakterlerinden ilginç eşyalara kadar benzeterek nokta atışı yapan bu kullanıcılar internete ödediğiniz paranın hakkını verecek.
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İnsan insana benzer: Ünlü olunca benzerinizi bulmak bir başka kolay oluyor...
Dünyaca ünlü oyuncu Pedro Pascal'ın Cars karakterine benzetilmesiyle ortaya daha önce görüp duymadığınız türden benzetmeler çıktı!
1. İnanılmaz bir benzerlik.
2. Sanki çocukluğu. 😅
3. 😂
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12. Sizce benziyorlar mı? Yorum sizde 👇
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Bazıları gerçekten müthiş😅
😂😂😂 çok iyi benzetmeler
hepsi ayrı güzel ama kıvanç tatlıtuğ daha iyi benzetmisler😂😂