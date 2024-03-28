Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Ünlülere Yapılan Muhteşem Benzetmeler İnternete Ödediğiniz Paranın Hakkını Verecek

Ünlülere Yapılan Muhteşem Benzetmeler İnternete Ödediğiniz Paranın Hakkını Verecek

Effy
Effy - Onedio Editörü
28.03.2024 - 21:13

İnsan insana benzer ama böylesini görmediniz... Ünlüleri çizgi film karakterlerinden ilginç eşyalara kadar benzeterek nokta atışı yapan bu kullanıcılar internete ödediğiniz paranın hakkını verecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İnsan insana benzer: Ünlü olunca benzerinizi bulmak bir başka kolay oluyor...

İnsan insana benzer: Ünlü olunca benzerinizi bulmak bir başka kolay oluyor...

Biz de daha önce bahsettik:

Dünyaca ünlü oyuncu Pedro Pascal'ın Cars karakterine benzetilmesiyle ortaya daha önce görüp duymadığınız türden benzetmeler çıktı!

Dünyaca ünlü oyuncu Pedro Pascal'ın Cars karakterine benzetilmesiyle ortaya daha önce görüp duymadığınız türden benzetmeler çıktı!
twitter.com

1. İnanılmaz bir benzerlik.

1. İnanılmaz bir benzerlik.
twitter.com

2. Sanki çocukluğu. 😅

2. Sanki çocukluğu. 😅
twitter.com

3. 😂

3. 😂
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

4.

4.
twitter.com

5.

5.
twitter.com

6.

6.
twitter.com

7.

7.
twitter.com

8.

8.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

9.

9.
twitter.com

10.

10.
twitter.com

11.

11.
twitter.com

12. Sizce benziyorlar mı? Yorum sizde 👇

12. Sizce benziyorlar mı? Yorum sizde 👇
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
28
9
6
2
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ezgi

Bazıları gerçekten müthiş😅

piyanist

😂😂😂 çok iyi benzetmeler

gmzebrkts

hepsi ayrı güzel ama kıvanç tatlıtuğ daha iyi benzetmisler😂😂